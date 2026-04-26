Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри

Артем Худолєєв
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни

Лістунова: Мені важко підібрати правильно слова, які б описали, як я переношу ситуацію щодо свого відсторонення

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики росіянка Вікторія Лістунова розповіла пропагандистам, що очікує на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо відмови їй у присвоєнні нейтрального статусу. Про це повідомляє «Главком».

«Мені важко підібрати правильно слова, які б описали, як я переношу ситуацію щодо свого відсторонення. Але я відношуся до цього зараз відносно спокійно, спостерігаю за тим, як виступають інші на міжнародних старта. Якщо мене, дай боже, випустять, щоб я була до всього готова», – сказала Лістунова.

У січні цього року Федерація гімнастики Росії та Лістунова звернулися до CAS через відмову Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) надати нейтральний статус спортсменці.

«Можу лише сказати, що поки що все перебуває в процесі», – зазначила Лістунова.

У 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

20-річна Вікторія Лістунова є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи.

Читайте також

МОК відмовився відповідати на запит «Главкома»
МОК відмовляється реагувати на скандальні заяви керівника російського спорту
27 березня, 15:01
У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу щонайменше на місяць – Reuters
31 березня, 21:04
Грінберг є одним з найкращих молодих гольфістів світу
Найкращий гольфіст України змінив громадянство: яку країну представлятиме Грінберг
3 квiтня, 18:37
Фігуристці Петросян дісталося від Захарової
Захарова розкритикувала фігуристку, яка через санкції не змогла купити ювелірні вироби в Італії
10 квiтня, 10:33
ЄС витратили приблизно €2,88 млрд на газ із заводу «Ямал ЗПГ»
ЄС наростив імпорт газу з Росії: FT розкрило обсяги
10 квiтня, 17:37
ГУР показало 3D-модель російського дрона «Князь вєщій Олєг»
Розвідка встановила склад рідкісного розвіддрона РФ
13 квiтня, 10:18
Влада Харькова принесла Україні першу за понад 20 років золоту медаль світової першості в особистій жіночій шпазі
Українська чемпіонка світу Харькова повертається на змагання після піврічної паузи
13 квiтня, 23:26
Шойгу не виключив силових кроків у Придністров’ї
Шойгу заявив, що росіяни у Придністров'ї потребують захисту та озвучив кроки
22 квiтня, 05:16
Фіцо не долучиться до урочистостей у Москві, однак поїздку не скасував
Фіцо відмовився від участі у параді в Москві до 9 травня
22 квiтня, 15:46

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
