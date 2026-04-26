Росіянка Лістунова, яка мітингувала з «Z» на одязі, намагається через суд повернутися на міжнародні турніри

Лістунова: Мені важко підібрати правильно слова, які б описали, як я переношу ситуацію щодо свого відсторонення

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики росіянка Вікторія Лістунова розповіла пропагандистам, що очікує на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо відмови їй у присвоєнні нейтрального статусу. Про це повідомляє «Главком».

«Мені важко підібрати правильно слова, які б описали, як я переношу ситуацію щодо свого відсторонення. Але я відношуся до цього зараз відносно спокійно, спостерігаю за тим, як виступають інші на міжнародних старта. Якщо мене, дай боже, випустять, щоб я була до всього готова», – сказала Лістунова.

У січні цього року Федерація гімнастики Росії та Лістунова звернулися до CAS через відмову Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) надати нейтральний статус спортсменці.

«Можу лише сказати, що поки що все перебуває в процесі», – зазначила Лістунова.

У 2022 році вона з літерою «Z» на одязі разом з Володимиром Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни.

Лістунова також в Instagram поширювала пост про збір коштів для російської гімнастки Кравченко, чий батько-окупант був ліквідований захисниками України.

20-річна Вікторія Лістунова є олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи.