Російські пропагандисти розповіли, як напередодні 9 травня над ними знущаються українці

Соловйов, Shaman та Джиган стали цілями «телефонних атак» напередодні 9 травня

Російські медійні персони, які активно підтримують війну проти України, заявили про спроби масованих атак з боку «українських зловмисників» напередодні 9 травня. Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на російських пранкерів Вована та Лексуса, інформує «Главком».

За повідомленням пранкерів, під «удар» потрапили:

Головний телевізійний пропагандист Кремля Володимир Соловйов;

Співак Ярослав Дронов, відомий під псевдонімом Shaman;

Репер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), який має українське коріння, але мовчить про війну.

Російські пранкери стверджують, що їм нібито вдалося перехопити кілька дзвінків, адресованих цим «лідерам думок». За їхньою версією, основною метою дзвінків було «спровокувати паніку» серед російської аудиторії напередодні сакральної для РФ дати – Дня перемоги.

Жодних доказів того, що дзвінки здійснювали саме з України, пропагандисти не надали. Експерти зазначають, що подібні заяви часто використовуються в РФ для створення образу «зовнішнього ворога» та героїзації лояльних до влади медійних осіб.

Зауважимо, що Соловйов та Shaman перебувають під численними міжнародними санкціями за поширення дезінформації та виправдання агресії РФ проти України.

Нагадаємо, Італія викликала російського посла після того, як Соловйов у прямому ефірі образив Мелоні, назвавши її, зокрема, «фашисткою». У Римі такі заяви назвали неприйнятними та висловили офіційний протест. Раніше путінський пропагандист у телеефірі висловлювався вульгарно італійською мовою, називаючи прем'єр-міністра Італії «фашисткою, сертифікованою ідіоткою, поганою жінкою».

Пізніше посол Росії в Італії Олексій Парамонов прокоментував свій виклик до МЗС Італії після скандальних висловлювань російського пропагандиста Володимира Соловйова на адресу прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. За словами дипломата, італійська сторона нібито безпідставно пов’язала заяви журналіста з позицією російської влади.