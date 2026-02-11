Атака на Львів, відстрочка до 25 років та заява Зеленського. Головне за 11 лютого 2026 року

Дайджест новин 11 лютого 2026 року

Російські окупаційні війська здійснили спробу ракетного удару по Львову. Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №13574, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років. Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року.

«Главком» склав добірку головних подій 11 лютого:

Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом

У середу, 11 лютого 2026 року, російські окупаційні війська здійснили спробу ракетного удару по Львову, застосувавши аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Завдяки роботі української протиповітряної оборони обидві цілі були знищені на підльоті до міста. Про успішне відбиття атаки о повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, назвавши роботу зенітників «титанічною».

Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення. Про це заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №13574, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». Закон має доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ

Понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці.

Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця

Міністерство оборони України офіційно спростувало чутки про можливу вимогу повернення грошової допомоги від родини Назара Далецького. Боєць 24-ї ОМБр, якого понад три роки вважали загиблим і навіть поховали через помилку ДНК-експертизи, 5 лютого 2026 року повернувся додому в межах обміну полоненими. У відомстві наголосили, що ситуація є винятковою, а правовий пріоритет залишається на боці підтримки сім’ї захисника.