CNN: Іран розробив стратегію протистояння США

Іран при сильній загрозі від США «кине в бій усе, що має», перетворивши конфлікт на глобальну економічну катастрофу

Протягом майже п’ятдесяти років Іран розбудовував стратегію протистояння Сполученим Штатам, роблячи ставку не на паритет військових сил, а на здатність завдати супротивнику та світовій економіці неприйнятних збитків. На тлі нарощування американської присутності на Близькому Сході та жорстких попереджень Дональда Трампа, експерти аналізують сценарії, які Тегеран може реалізувати у разі прямого нападу. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри атаки минулого літа, Іран зберіг тисячі балістичних ракет і дронів, здатних досягати американських баз у регіоні та території Ізраїлю. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що близько 40 тис. американських військовослужбовців на восьми-дев’яти об’єктах перебувають у зоні прямого ураження.

Особливу небезпеку становлять перевірені в боях безпілотники-смертники «Шахед» та понад 20 типів балістичних ракет різної дальності. Досвід червневого обміну ударами з Ізраїлем показав, що іранська зброя здатна долати сучасні системи ППО. Тегеран уже демонстрував рішучість, атакувавши катарську авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні – після літніх ударів по своїх ядерних об'єктах.

Іранська мережа посередників, хоч і ослаблена ізраїльськими операціями, залишається вагомим інструментом «тотальної війни». Готовність підтримати Тегеран висловили:

іракські угруповання «Катаїб Хезболла» та «Харакат ан-Нуджаба»;

ліванська «Хезболла», яка попри внутрішній тиск щодо роззброєння, зберігає лояльність режиму;

єменські хусити, які є однією з найруйнівніших сил і вже продемонстрували здатність атакувати судна в Червоному морі.

Найбільш радикальним важелем впливу Ірану залишається загроза закриття Ормузької протоки. Через цей вузький шлях проходить понад 20% світового обсягу нафти та значна частина зрідженого газу. Навіть часткові перебої в цьому регіоні здатні спровокувати глобальну рецесію, стрімку інфляцію та обвал енергетичних ринків.

Для реалізації цієї загрози Тегеран створив розгалужену мережу підземних військово-морських баз уздовж узбережжя. Арсенал включає:

сотні швидкісних ударних катерів;

власний флот підводних човнів;

«асиметричні» інструменти: морські міни та дрони.

Історичний досвід «танкерної війни» 1980-х років показує, що навіть прості засоби, як-от міни, можуть паралізувати судноплавство. Експерти припускають, що якщо Тегеран сприйматиме конфлікт як екзистенційну загрозу режиму, він «кине в бій усе, що має», перетворюючи локальний конфлікт на глобальну економічну катастрофу.

Як відомо, в іранській столиці Тегерані другий день поспіль в університетах відбуваються кілька мітингів.

Іранські державні ЗМІ повідомили про демонстрації на підтримку уряду та проти Сполучених Штатів після вчорашніх антиурядових протестів.

Нагадаємо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.