Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 8 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

8 лютого на фронті відбулося 283 бойових зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши шість ракет, 50 авіаційних ударів, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

8 лютого на фронті відбулося 283 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили три атаки противника, ворог здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки. Українські підрозділи відбили сім атак.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

13 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки. Ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 22 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбили 14 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 30 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 63 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили сім атак окупантів, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав населений пункт Коломійці.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 26 атак окупантів – у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не відмічено.

Лінія фронту станом на 8 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1446-й день повномасштабної війни в Україні.

окупанти фронт Генштаб ЗСУ

