Переговори між Україною і США у Женеві: Зеленський розкрив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Переговори між Україною і США у Женеві: Зеленський розкрив деталі
Зеленський: Війну треба завершувати – це наша позиція
фото: скриншот з відео

Президент: Я надав сьогодні команді наступні директиви – те, чого ми маємо досягти

Президент України Володимир Зеленський повідомив плани на новий раунд переговорів з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Я говорив сьогодні вже кілька разів із Рустемом Умєровим, Давидом Арахамією та з представниками Президента Сполучених Штатів Америки Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером за підсумками сьогоднішніх їхніх зустрічей. Вже більше готовності до наступного тристороннього формату», – йдеться у заяві.

За словами глави держави, наступна зустріч скоріш за все буде в Абу-Дабі, на початку березня.

«Треба фіналізувати все, чого вдалося досягти для реальних гарантій безпеки, та підготувати зустріч на рівні лідерів. Саме такий формат може багато вирішити. Зрештою, лідери вирішують ключові питання, і коли йдеться про Росію, про такий персоналістський режим, то це значно більше, ніж в інших країнах. Війну треба завершувати – це наша позиція, це позиція України, це позиція всіх наших партнерів. Але, на жаль, усі зараз бачать, що готовності Росії до миру немає, і жодної ознаки, що Путін зупиняє свою машину війни також поки що немає. Навпаки, він готується далі воювати, і світ повинен бути готовим тиснути на Росію, щоб це змінилось», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Рецепт усім у світі зрозумілий. Війну Росія зупинятиме навіть сама, за власним бажанням, коли світ остаточно зупинить російську нафту, інші російські енергоресурси та російські банки. Це абсолютно реально. Санкції світу мають спрацювати на це – на справжній тривалий мир. Звісно, і з Америкою, і з Європою ми обговорюємо кожен із форматів тиску, форматів дипломатії, які можуть дійсно спрацювати. Дуже важливо, щоб партнери й надалі залишались достатньо рішучими. Я надав сьогодні команді наступні директиви – те, чого ми маємо досягти».

Нагадаємо, 26 лютого у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій. «Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак», – йшлося у повідомленні секретаря РНБО.

Згодом спецпредставник російського диктатора, глава російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв прибув до готелю Four Seasons у Женеві на переговори зі США.

