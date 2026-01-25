Головна Спорт Новини
Hatsu Basho 2026: Кубок імператора знову в руках українця

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
date 2026-01-25
Аонішікі вийшов на дохьо максимально зібраним
фото: скріншот з відео

Аонішікі робить крок до титулу йокодзуни

Український сумоторі Данило Явгусишин, відомий у світі професійного сумо під іменем Аонішікі Арата, став тріумфатором першого ґранд-турніру року – Hatsu Basho. У фінальний день змагань у Токіо 21-річний українець виборов свій другий поспіль Кубок імператора у найвищому дивізіоні Макуучі, підтвердивши статус головної зірки сучасної арени. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.

Ця перемога стала історичною: Явгусишин впритул наблизився до найвищого ієрархічного титулу в сумо, який ще ніколи не здобував жоден європеєць.

Перед заключним змагальним днем турнірна ситуація була, з одного боку, простою, а з іншого – максимально заплутаною. Лідерів було двоє: одзекі Аонішікі Арата і маеґашіра №4 Сакутаро Атаміфуджі здобули по 11 перемог і відповідно в разі перемог у 15-й день або отримували Кубок, або проводили вирішальну очну сутичку за нього. Втім, у раз, якби обоє програли, плей-оф міг перетворитися на ще один міні-турнір за участю навіть п’яти рікіші.

Втім, ситуація прояснилася вже після сутички Атаміфуджі з маеґашірою №16 Сейєю Ошоумі, який мав десять перемог і теж зберігав шанси на успіх. Однак майже 200-кілограмовий Атаміфуджі шансів супернику не дав, тим самим відсіяв усіх переслідувачів і не залишив Явгусишину іншого вибору, окрім як лише перемагати іншого одзекі Масакацу Котодзакуру.

Аонішікі вийшов на дохьо максимально зібраним і не проявляв навіть крихти зайвих емоцій. Протягом сутички Котодзакура, якого українець перемагає вчетверте при одній звитязі суперника, мав мінімальний шанс перемогти лише в одному епізоді. Але Данило встояв і невдовзі виштовхав внука 53 йокодзуни Масакацу Котдзакури за канати.

Тож плей-оф. До цього 21-річний Аонішікі і 23-річний Атаміфуджі зустрічалися тричі і в кожній з тих сутичок перемагав український рікіші. Переміг і зараз, швидко захопивши суперника за маваші (пояс) і виштовхавши його за межі дохьо.

Таким чином, Явгусишин виграв другий турнір у дивізіоні Макуучі поспіль. Щоб стати першим в історії європейським йокодзуною, йому треба виграти два юшо (титули) у ранзі одзекі поспіль, тобто, грубо кажучи, перемогти на наступному, березневому турнірі.

Інший українець, маеґашіра №14 Шіші Масару (Сергій Сколовський) після приголомшливого старту (8 перемог в 10-ти сутичках) на фініші трохи здав, програвши чотири поєдинки з п’яти. З одного боку, це не дивно, адже Шіші в кінцівці боровся з рікіші з верхньої частини рейтингу. З іншої – якщо Сергій хоче претендувати на щось серйозне, цих суперників треба навчитися перемагати. Скажімо, маеґашіру №4 Гаято Даєйшо, якому Соколовський програв сьогодні.

Традиційно всі ґранд-турніри завершує очний поєдинок йокодзун. Цього разу, правда, він відбувся перед сутичкою плей-оф. Монгол Томкацу Хосьорю переміг японця Дайкі Оносато вже дев’ятий раз з 11-ти. В підсумку обидва йокодзуни, які провели Hatsu Basho-2026 з травмами, завершили турнір з десятьма перемогами.

Нагадаємо, 21-річний сумоїст з України Данило Явгусишин, який виступає під іменем Аонішікі Арата, переміг на турнірі Кюсю – одному з найпрестижніших і найважливіших для борців у цьому виді спорту.

Теги: сумо українці

