Наталії Сумській – 70 років. Найкращі ролі та творчий шлях прими театру Франка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Першою масштабною роботою Наталії Сумської у кіно була її роль Наталки Полтавки в однойменному фільмі
Наталія Сумська народилася в родині відомих українських акторів

22 квітня 2026 року народна артистка України Наталія Сумська відзначає ювілей. Українській акторці виповнюється 70 років. З нагоди дня народження зірки «Главком» розповів про творчий шлях та головні ролі Наталії Сумської.

Наталія Сумська – є відомою українською акторкою. У 2000 році актриса отримала завдання народної артистки України. А наразі є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Біографія 

Наталія Сумська відзначає ювілей – 70 років
Наталія Сумська народилася 22 квітня 1956 року в селі Катюжанка Вишгородського району Києва. Майбутня зірка зростала в родині видатних акторів.

Батько акторки – народний артист України В’ячеслав Сумський, а мати заслужена артистка України Ганна Опанасенко-Сумська. Батьки Сумської теж були акторами Національного драматичного театру імені Івана Франка. Наталія Сумська має рідну молодшу сестру – Ольгу Сумську, яка теж є відомою акторкою театру та кіно.

Наталія та Ольга Сумські
Наразі Наталія Сумська перебуває в шлюбі з актором Анатолієм Хостікоєвим. Артситка має двох дітей дочку Дарину Мамай-Сумську від першого шлюбу з Ігорем Мамаєм та сина В’ячеслава Хостікоєва.

Наталія Сумська зі своїм чоловіком Анатолієм Хостікоєвим
Кар’єра Наталії Сумської

Наталія Сумська є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
Наталія Сумська здобувала освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого в майстерні народного артиста України Анатолія Решетникова. У 1977 році Сумська закінчила навчання та того ж року стала акторкою Національного академічного театру ім. Івана Франка.

Перша головна роль Наталії Сумської – Наталка Полтавка
На початку своєї кар’єри акторка отримала свою першу масштабну роль у кіно – Наталки Полтавки. Більшість своїх вистав Наталія Сумська зіграла в театрі ім. Івана Франка. Ще одна з робіт, за якою Сумська відома в театрі це її роль Кайдашихи у виставі за повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Ця вистава в театрі ім. Франка за участю Наталії Сумської завжди мала великий попит серед глядачів. Зокрема, у 2016 році на виставу «Кайдашева сім’я» в театрі м. Івана Франка майже неможливо було купити квиток.

В інтерв’ю «Главкому» артистка розповідала, що має власну гримерку в театрі. «Є персональний столик із двома шухлядами, і двома лампами в унікальних плафонах, котрі слугували ще Гнатові Юрі, засновнику театру. Столик стоїть у невеличкій гримерці, де нас із дівчатами, усіх разом, дев’ять осіб. Але головне, є Театр, який у свої, більш ніж сто років, порівнюють із кращими мистецькими приміщеннями у світі, і стоїть у мальовничому куточку Києва», – розповідала зірка.

Наталія Сумська в образі Кайдашихи
Робота Наталії Сумської не обмежувалася ролями у театрі ім. Франка. Вона також з’являлася на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі та в театральній компанії «Бенюк і Хостікоєв». Акторка мала й досвід ведучої. У період із 2003 по 2010 роки вона працювала телеведучою програми «Ключовий момент» на телеканалі «Інтер».

Нагороди та звання Наталії Сумської

Наталія Сумська у фільмі «Наталка Полтавка»
У 2000 році Наталія Сумська стала народною артисткою України. В інтерв’ю «Главкому» Наталія Сумська розповідала, що для неї значить це звання. «Відчуття відповідальності. Важливіше за що отримуєш нагороду, бо ті, котрі вручали, швидше й не бачили моїх робіт», – говорила акторка.

Також акторка є лауреаткою безлічі премій. Наприклад, за роль Гортензії в спектаклі «Грек Зорба» Сумська отримала премію «Київська пектораль» 2011 року. У 2015 році за роль Анни Кареніної та Ганни Протасової у виставі «Живий труп» Толстова вона здобула ще одну премію «Київська пектораль».

Наталя Сумська у ролі Кайдашихи
А у 2016 році була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру.

Ролі Наталії Сумської в театрах

Наталія Сумська зіграла сотні вистав у театрі
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

  • «Енеїда» (1986) – Дідона та Лавинія
  • «Біла ворона» (1991) – Жанна д’Арк
  • «Три сестри» (1999) – Маша
  • «Пігмаліон» (2000) – Еліза Дулітл
  • «Отелло» (2001) – Емілія
  • «Кайдашева сім’я» (2007) – Кайдашиха
  • «Незрівнянна» (2016) – Флоренс Фостер Дженкінс
  • «Коріолан» (2018) – Волумнія
  • «Пер Гюнт» (2021) – Озе
  • «Візит» (2023) – Клер Цаханасян та інші.

Київський академічний драматичний театр на Подолі

  • «Цар Едіп» (2023) за трагедією Софокла – Йокаста

Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв»

  • «Моя професія – синьйор із вищого світу» (2003) – Валерія / Матільда
  • «Про мишей і людей» (2004) – Вона
  • «Біла ворона» (2005) – Столітня війна
  • «Задунаєць за порогом» (2008) – Одарка
  • «Люкс для іноземців» (2011) – Хельга Філбі

Ролі Наталії Сумської в кіно

Сумська у історичній драмі «Чорний ворон» (2020)
  • «Слуга народу» (2015) – Марія Стефанівна Голобородько, мати президента
  • «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту» (2017) – Марія Стефанівна Голобородько
  • «Село на мільйон» (2016–2017) – Тетяна, дружина голови сільради
  • «Роксолана» (1997) – циганка
Наталія Сумська у серіалі «Слуга народу»
  • «Катерина» (2016) – Марія Павлівна, мати Катерини
  • «Чорний ворон» (2019) – ворожка Явдоха

Нагадаємо, торік Всеукраїнський радіодиктант національної єдності читатала народна артистка України Наталія Сумська. Однак у соцмережах і під час диктанту, і після нього Наталії Сумській дорікнули за швидке начитування тексту, за акторкою не встигали писати. Також нагадали про момент, коли народна артистка переплутала речення, поєднавши початок одного з кінцем попереднього. В коментарях під своїм дописом Ольга Сумська також відзначила, що не встигала за сестрою

