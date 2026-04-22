Наталії Сумській – 70 років. Найкращі ролі та творчий шлях прими театру Франка

22 квітня 2026 року народна артистка України Наталія Сумська відзначає ювілей. Українській акторці виповнюється 70 років. З нагоди дня народження зірки «Главком» розповів про творчий шлях та головні ролі Наталії Сумської.

Наталія Сумська – є відомою українською акторкою. У 2000 році актриса отримала завдання народної артистки України. А наразі є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Біографія

Наталія Сумська народилася 22 квітня 1956 року в селі Катюжанка Вишгородського району Києва. Майбутня зірка зростала в родині видатних акторів.

Батько акторки – народний артист України В’ячеслав Сумський, а мати заслужена артистка України Ганна Опанасенко-Сумська. Батьки Сумської теж були акторами Національного драматичного театру імені Івана Франка. Наталія Сумська має рідну молодшу сестру – Ольгу Сумську, яка теж є відомою акторкою театру та кіно.

Наразі Наталія Сумська перебуває в шлюбі з актором Анатолієм Хостікоєвим. Артситка має двох дітей дочку Дарину Мамай-Сумську від першого шлюбу з Ігорем Мамаєм та сина В’ячеслава Хостікоєва.

Кар’єра Наталії Сумської

Наталія Сумська здобувала освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого в майстерні народного артиста України Анатолія Решетникова. У 1977 році Сумська закінчила навчання та того ж року стала акторкою Національного академічного театру ім. Івана Франка.

На початку своєї кар’єри акторка отримала свою першу масштабну роль у кіно – Наталки Полтавки. Більшість своїх вистав Наталія Сумська зіграла в театрі ім. Івана Франка. Ще одна з робіт, за якою Сумська відома в театрі це її роль Кайдашихи у виставі за повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Ця вистава в театрі ім. Франка за участю Наталії Сумської завжди мала великий попит серед глядачів. Зокрема, у 2016 році на виставу «Кайдашева сім’я» в театрі м. Івана Франка майже неможливо було купити квиток.

В інтерв’ю «Главкому» артистка розповідала, що має власну гримерку в театрі. «Є персональний столик із двома шухлядами, і двома лампами в унікальних плафонах, котрі слугували ще Гнатові Юрі, засновнику театру. Столик стоїть у невеличкій гримерці, де нас із дівчатами, усіх разом, дев’ять осіб. Але головне, є Театр, який у свої, більш ніж сто років, порівнюють із кращими мистецькими приміщеннями у світі, і стоїть у мальовничому куточку Києва», – розповідала зірка.

Робота Наталії Сумської не обмежувалася ролями у театрі ім. Франка. Вона також з’являлася на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі та в театральній компанії «Бенюк і Хостікоєв». Акторка мала й досвід ведучої. У період із 2003 по 2010 роки вона працювала телеведучою програми «Ключовий момент» на телеканалі «Інтер».

Нагороди та звання Наталії Сумської

У 2000 році Наталія Сумська стала народною артисткою України. В інтерв’ю «Главкому» Наталія Сумська розповідала, що для неї значить це звання. «Відчуття відповідальності. Важливіше за що отримуєш нагороду, бо ті, котрі вручали, швидше й не бачили моїх робіт», – говорила акторка.

Також акторка є лауреаткою безлічі премій. Наприклад, за роль Гортензії в спектаклі «Грек Зорба» Сумська отримала премію «Київська пектораль» 2011 року. У 2015 році за роль Анни Кареніної та Ганни Протасової у виставі «Живий труп» Толстова вона здобула ще одну премію «Київська пектораль».

А у 2016 році була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру.

Ролі Наталії Сумської в театрах

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

«Енеїда» (1986) – Дідона та Лавинія

«Біла ворона» (1991) – Жанна д’Арк

«Три сестри» (1999) – Маша

«Пігмаліон» (2000) – Еліза Дулітл

«Отелло» (2001) – Емілія

«Кайдашева сім’я» (2007) – Кайдашиха

«Незрівнянна» (2016) – Флоренс Фостер Дженкінс

«Коріолан» (2018) – Волумнія

«Пер Гюнт» (2021) – Озе

«Візит» (2023) – Клер Цаханасян та інші.

Київський академічний драматичний театр на Подолі

«Цар Едіп» (2023) за трагедією Софокла – Йокаста

Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв»

«Моя професія – синьйор із вищого світу» (2003) – Валерія / Матільда

«Про мишей і людей» (2004) – Вона

«Біла ворона» (2005) – Столітня війна

«Задунаєць за порогом» (2008) – Одарка

«Люкс для іноземців» (2011) – Хельга Філбі

Ролі Наталії Сумської в кіно

«Слуга народу» (2015) – Марія Стефанівна Голобородько, мати президента

«Слуга народу 2. Від любові до імпічменту» (2017) – Марія Стефанівна Голобородько

«Село на мільйон» (2016–2017) – Тетяна, дружина голови сільради

«Роксолана» (1997) – циганка

«Катерина» (2016) – Марія Павлівна, мати Катерини

«Чорний ворон» (2019) – ворожка Явдоха

Нагадаємо, торік Всеукраїнський радіодиктант національної єдності читатала народна артистка України Наталія Сумська. Однак у соцмережах і під час диктанту, і після нього Наталії Сумській дорікнули за швидке начитування тексту, за акторкою не встигали писати. Також нагадали про момент, коли народна артистка переплутала речення, поєднавши початок одного з кінцем попереднього. В коментарях під своїм дописом Ольга Сумська також відзначила, що не встигала за сестрою