Наталії Сумській – 70 років. Найкращі ролі та творчий шлях прими театру Франка
Наталія Сумська народилася в родині відомих українських акторів
22 квітня 2026 року народна артистка України Наталія Сумська відзначає ювілей. Українській акторці виповнюється 70 років. З нагоди дня народження зірки «Главком» розповів про творчий шлях та головні ролі Наталії Сумської.
Наталія Сумська – є відомою українською акторкою. У 2000 році актриса отримала завдання народної артистки України. А наразі є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Зміст
- Біографія
- Кар’єра Наталії Сумської
- Нагороди та звання Наталії Сумської
- Ролі Наталії Сумської в театрах
- Ролі Наталії Сумської в кіно
Біографія
Наталія Сумська народилася 22 квітня 1956 року в селі Катюжанка Вишгородського району Києва. Майбутня зірка зростала в родині видатних акторів.
Батько акторки – народний артист України В’ячеслав Сумський, а мати заслужена артистка України Ганна Опанасенко-Сумська. Батьки Сумської теж були акторами Національного драматичного театру імені Івана Франка. Наталія Сумська має рідну молодшу сестру – Ольгу Сумську, яка теж є відомою акторкою театру та кіно.
Наразі Наталія Сумська перебуває в шлюбі з актором Анатолієм Хостікоєвим. Артситка має двох дітей дочку Дарину Мамай-Сумську від першого шлюбу з Ігорем Мамаєм та сина В’ячеслава Хостікоєва.
Кар’єра Наталії Сумської
Наталія Сумська здобувала освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого в майстерні народного артиста України Анатолія Решетникова. У 1977 році Сумська закінчила навчання та того ж року стала акторкою Національного академічного театру ім. Івана Франка.
На початку своєї кар’єри акторка отримала свою першу масштабну роль у кіно – Наталки Полтавки. Більшість своїх вистав Наталія Сумська зіграла в театрі ім. Івана Франка. Ще одна з робіт, за якою Сумська відома в театрі це її роль Кайдашихи у виставі за повісті Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Ця вистава в театрі ім. Франка за участю Наталії Сумської завжди мала великий попит серед глядачів. Зокрема, у 2016 році на виставу «Кайдашева сім’я» в театрі м. Івана Франка майже неможливо було купити квиток.
В інтерв’ю «Главкому» артистка розповідала, що має власну гримерку в театрі. «Є персональний столик із двома шухлядами, і двома лампами в унікальних плафонах, котрі слугували ще Гнатові Юрі, засновнику театру. Столик стоїть у невеличкій гримерці, де нас із дівчатами, усіх разом, дев’ять осіб. Але головне, є Театр, який у свої, більш ніж сто років, порівнюють із кращими мистецькими приміщеннями у світі, і стоїть у мальовничому куточку Києва», – розповідала зірка.
Робота Наталії Сумської не обмежувалася ролями у театрі ім. Франка. Вона також з’являлася на сцені Київського академічного драматичного театру на Подолі та в театральній компанії «Бенюк і Хостікоєв». Акторка мала й досвід ведучої. У період із 2003 по 2010 роки вона працювала телеведучою програми «Ключовий момент» на телеканалі «Інтер».
Нагороди та звання Наталії Сумської
У 2000 році Наталія Сумська стала народною артисткою України. В інтерв’ю «Главкому» Наталія Сумська розповідала, що для неї значить це звання. «Відчуття відповідальності. Важливіше за що отримуєш нагороду, бо ті, котрі вручали, швидше й не бачили моїх робіт», – говорила акторка.
Також акторка є лауреаткою безлічі премій. Наприклад, за роль Гортензії в спектаклі «Грек Зорба» Сумська отримала премію «Київська пектораль» 2011 року. У 2015 році за роль Анни Кареніної та Ганни Протасової у виставі «Живий труп» Толстова вона здобула ще одну премію «Київська пектораль».
А у 2016 році була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру.
Ролі Наталії Сумської в театрах
Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
- «Енеїда» (1986) – Дідона та Лавинія
- «Біла ворона» (1991) – Жанна д’Арк
- «Три сестри» (1999) – Маша
- «Пігмаліон» (2000) – Еліза Дулітл
- «Отелло» (2001) – Емілія
- «Кайдашева сім’я» (2007) – Кайдашиха
- «Незрівнянна» (2016) – Флоренс Фостер Дженкінс
- «Коріолан» (2018) – Волумнія
- «Пер Гюнт» (2021) – Озе
- «Візит» (2023) – Клер Цаханасян та інші.
Київський академічний драматичний театр на Подолі
- «Цар Едіп» (2023) за трагедією Софокла – Йокаста
Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв»
- «Моя професія – синьйор із вищого світу» (2003) – Валерія / Матільда
- «Про мишей і людей» (2004) – Вона
- «Біла ворона» (2005) – Столітня війна
- «Задунаєць за порогом» (2008) – Одарка
- «Люкс для іноземців» (2011) – Хельга Філбі
Ролі Наталії Сумської в кіно
- «Слуга народу» (2015) – Марія Стефанівна Голобородько, мати президента
- «Слуга народу 2. Від любові до імпічменту» (2017) – Марія Стефанівна Голобородько
- «Село на мільйон» (2016–2017) – Тетяна, дружина голови сільради
- «Роксолана» (1997) – циганка
- «Катерина» (2016) – Марія Павлівна, мати Катерини
- «Чорний ворон» (2019) – ворожка Явдоха
Нагадаємо, торік Всеукраїнський радіодиктант національної єдності читатала народна артистка України Наталія Сумська. Однак у соцмережах і під час диктанту, і після нього Наталії Сумській дорікнули за швидке начитування тексту, за акторкою не встигали писати. Також нагадали про момент, коли народна артистка переплутала речення, поєднавши початок одного з кінцем попереднього. В коментарях під своїм дописом Ольга Сумська також відзначила, що не встигала за сестрою
Читайте також:
- Наталя Сумська: Духовні рани варто загоювати іменами наших геніїв. Вони мали б посісти гідне місце у афіші театру
- Головна Кайдашиха країни. Народна артистка Наталя Сумська у 300-й раз зіграє у легендарній виставі
- Наталія Сумська прийшла на вокзал та влаштувала неочікуваний виступ
- «Не треба й ворогів...». Наталя Сумська розбила «в пух і прах» львівську виставу про Івасюка
- Радіодиктант 2025 перетворився на скандал: Сумська різко відповіла критикам
