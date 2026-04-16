Модельєрці Оксані Караванській – 60. Як дизайнерка зі Львова стала відомою на увесь світ

Оксана Караванська була першою з українських модельєрів, хто випустив власний парфум

16 квітня свій ювілей святкує видатна українська модельєрка – Оксана Караванська. Дизайнерці виповнилося 60 років. Власниця іменного бренду відома не лише в Україні, бутік із її іменем є навіть у Нью-Йорку. «Главком» розповів про досягнення Оксани Караванської у світі моди до дня її народження.

Початок кар'єри Оксани Караванської

Оксана Караванська уродженка Львова, модельєрка народилася 16 квітня 1966 року в родині математиків. Попри родину вчителів Караванська обрала власний шлях та пов’язала своє життя з модою. Професійну освіту майбутня модельєрка отримувала у Львівській академії мистецтв. Одразу після завершення навчання в 1996 році Оксана Караванська стала фіналісткою конкурсу Alta-Moda.

Одним з перших досягненнь як модельєрки для Караванської стало відкриття авторського магазину «Оксана Караванська». Варто зауважити, що це відбувалося у 1997 році, коли в Україні подібна практика не була поширеною, тому державні органи не хотіли реєструвати фірму з такою назвою. Однак модельєрка все ж таки домоглася свого і впевнила, що фірма з іменем власника, а саме дизайнера у світі вже є повсякденною практикою та може бути втілена й в Україні.

Перші колекції та визнання модельєрки

У 1999 році дизайнерка вперше показала світові свій талант, який вона втілила у свою колекцію «Vade mecum». З нею Оксана Караванська дебютувала на українському тижні prêt-a-porter. А у 2005 році представила лінію дитячого одягу OK'IDS by oksanakaravanska.

З роками портфоліо дизайнерки поповнювалося, зокрема її нагородами. У 2001 році Караванська отримала звання «Найкращий стиліст року» в галузі кліпмейкерства, а у 2002 Гран Прі «Кришталевий Силует» за найкращу сукню року. Серед досягнень Караванської є її участі у різноманітних проєктах. Наприклад, у 2005 році вона представила колекцію Haute Couture для закриття півфіналу та фіналу «Євробачення 2005». Оксана Караванська також відома, як засновниця бренду Vyshyvanka Couture, яка згодом отримала назву Haute-Couture.

Парфум, книга та бутик у Нью-Йорку – досягнення Оксани Караванської

Крім одягу, у 2006 році Оксана Караванська презентувала авторський парфум. Вона була першою серед українських дизайнерів, хто випустив власний парфум. Також дизайнерка в 2015 році випустила власну книгу «Стильна книжка для панянки». У книзі можна дізнатися про поради від модельєрки, як правильно підібрати аксесуари, одяг та образи для юних панянок.

Оксана Караванська є членкинею Синдикату Моди України. Для чого вона раз на рік вона створює від 8 до 14 колекцій. Також вона є авторкою ідеї створення Театру мод у Львові. Українська модельєрка є постійною учасницею тижнів моди в Україні.

Оксана Караванська також є власницею бутиків та ательє у Львові та Одесі. Один із шоу-румів Караванської розташований у Нью-Йорку. Серед колекцій дизайнерки можна знайти жіночий одяг та аксесуари. У роботах Караванської переважають елементи електричного й етнічного стилю.

Оксана Караванська одружена з Богданом Левчуком. Модельєрка має двох дітей Святослава й Марічку.

Також повідомлялося, американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Зірка обрала сукню від українського бренду Lever Couture, який належить дизайнерці Лесі Верлінг’єрі з Одеси. Акторка одягла прозору сукню зі стрічок із колекції Anatomy of Identity. Ця сукня раніше була представлена на модних показах у Парижі та Токіо.