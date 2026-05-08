Головна Київ Новини
search button user button menu button

До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука
Відкриття виставки Івана Марчука відбудеться 12 травня, у день народження легендарного художника
фото з відкритих джерел

Виставка «Іван Марчук. Музейні колекції» стане першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році

У Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» у Києві 12 травня відкриється постійна виставка творів народного художника України Івана Марчука, де представлять роботи з музейних колекцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Президент України Володимир Зеленський ініціював створення Музею Івана Марчука. Ми працюємо над цим проєктом, і він обов’язково відбудеться. На жаль, війна не дає можливості реалізувати проєкт швидко, тому є об’єктивні затримки з відкриттям Музею. Доки він не з’явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука», – розповіла заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська.

Зазначається, що виставка «Іван Марчук. Музейні колекції» стане першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році. У просторі представлять твори з фондів одинадцяти музейних установ України, які охоплюють період творчості художника від кінця 1960-х років до сьогодення.

Основний акцент експозиції зроблено на циклі «Шевченкіана» – єдиному тематичному циклі Івана Марчука, усі роботи якого зберігаються саме у музейних колекціях. Саме за нього художник у 1997 році отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Серед ключових робіт виставки – портрет актора Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму Володимира Денисенка «Осяяння», а також серія українських пейзажів у техніці пльонтанізму.

Окремо на виставці представлять три нові картини, які Іван Марчук створив у Відні у 2024 році та спеціально передав для експозиції.

«До 90-річчя знаного українського художника ми дослідили колекції державних і муніципальних музеїв, котрі зберігають твори Івана Марчука, відібрали найбільш знакові і сьогодні пропонуємо до осмислення 40 із них. Водночас цей проєкт став імпульсом до повернення в активне культурне життя столиці історичного маєтку та архітектурної перлини», – повідомила в. о. генерального директора Національного музею «Київська картинна галерея» Оксана Підсуха.

Проєкт також доповнюють імерсивна проєкція, яка «оживляє» сюжети картин Івана Марчука, та архівні матеріали, присвячені його життю і творчості.

Виставку реалізують за ініціативи Офісу президента України та за підтримки Міністерства культури України. Організаторами проєкту виступили Музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, Національний художній музей України, Національний музей «Київська картинна галерея» та Мистецький центр «Шоколадний будинок».

Виставка працюватиме з 12 травня за адресою: вул. Шовковична, 17/2. Вартість повного квитка становить 200 грн, пільгового – 100 грн.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва».

Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження на підставі заяви Народного художника України Івана Марчука. Він скаржився на заволодіння належними йому майновими авторськими правами на твори образотворчого мистецтва шляхом зловживання довірою. Митець зазначив, що був введений в оману «щодо правових наслідків укладення ліцензійного (авторського) договору №1 від 21 травня 2020 року, на підставі якого було фактично відчужено права на належні йому картини без його усвідомлення реального обсягу та змісту переданих прав».

Раніше повідомлялося, що у розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, а саме ліцензійного (авторського) договору з підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати  «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

У березні 2026 року Київський суд наклав арешт на чотири картини і аркуш із зображенням тварини у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за заявою легендарного 89-річного художника Івана Марчука. 

 

Читайте також:

Теги: Іван Марчук президент виставка музей Володимир Зеленський картина художник Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник міністра культури Іван Вербицький разом із директором Музею війни Юрієм Савчуком
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
18 квiтня, 11:05
Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Скільки йтиме війна і чому Трамп ненавидить Зеленського? Пояснює британський аналітик, який передбачив агресію Путіна Геополітика
2 травня, 11:30
Президент повідомив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію
Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом
13 квiтня, 19:38
Президент: «Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві»
План стійкості. Зеленський назвав області, які найповільніше готуються до зими
14 квiтня, 09:40
Президент візьме участь у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС
Зеленський прибув на Кіпр: мета візиту
23 квiтня, 15:11
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустрітися у Береговому
Петер Мадяр пропонує Зеленському зустріч: де і коли вона може відбутися
28 квiтня, 19:07
Зеленський подякував Норвегії за підтримку для України, зокрема за внески у програму PURL
Зеленський зустрівся із прем’єром Норвегії
3 травня, 19:21
Перевізникам дозволили перевести міжобласні маршрути в онлайн-формат
Паперові дозволи відійшли в минуле. Перевізники отримали цифрові документи
4 травня, 20:22
Експонати Дніпровського художнього музею
Дніпропетровщина через ворожі обстріли вивезла рекордну кількість музейних експонатів
6 травня, 13:34

Новини

Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні
Смиренно чекало смерті на згарищі: щемлива історія порятунку лосеняти у Чорнобильській зоні
До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука
До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука
На Оболоні з вікна з вікна 11-го поверху будинку випав чоловік: деталі трагедії
На Оболоні з вікна з вікна 11-го поверху будинку випав чоловік: деталі трагедії
На Білоцерківщині 8 травня лунатимуть сирени та вибухи: причина
На Білоцерківщині 8 травня лунатимуть сирени та вибухи: причина
Вогонь охопив 1100 га у Чорнобилі: яка радіаційна ситуація в Україні
Вогонь охопив 1100 га у Чорнобилі: яка радіаційна ситуація в Україні
На Київщині літня жінка загинула під колесами електропотяга: деталі трагедії
На Київщині літня жінка загинула під колесами електропотяга: деталі трагедії

Новини

Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua