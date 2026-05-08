До 90-річчя генія: у Києві відкриється постійна виставка Івана Марчука

Виставка «Іван Марчук. Музейні колекції» стане першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році

У Мистецькому центрі «Шоколадний будинок» у Києві 12 травня відкриється постійна виставка творів народного художника України Івана Марчука, де представлять роботи з музейних колекцій Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Президент України Володимир Зеленський ініціював створення Музею Івана Марчука. Ми працюємо над цим проєктом, і він обов’язково відбудеться. На жаль, війна не дає можливості реалізувати проєкт швидко, тому є об’єктивні затримки з відкриттям Музею. Доки він не з’явиться, працюватиме постійний виставковий проєкт, щоб кожен киянин і гість столиці міг прийти й ознайомитися з творчістю Івана Марчука», – розповіла заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська.

Зазначається, що виставка «Іван Марчук. Музейні колекції» стане першою експозицією у «Шоколадному будинку» після його закриття у 2022 році. У просторі представлять твори з фондів одинадцяти музейних установ України, які охоплюють період творчості художника від кінця 1960-х років до сьогодення.

Основний акцент експозиції зроблено на циклі «Шевченкіана» – єдиному тематичному циклі Івана Марчука, усі роботи якого зберігаються саме у музейних колекціях. Саме за нього художник у 1997 році отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Серед ключових робіт виставки – портрет актора Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму Володимира Денисенка «Осяяння», а також серія українських пейзажів у техніці пльонтанізму.

Окремо на виставці представлять три нові картини, які Іван Марчук створив у Відні у 2024 році та спеціально передав для експозиції.

«До 90-річчя знаного українського художника ми дослідили колекції державних і муніципальних музеїв, котрі зберігають твори Івана Марчука, відібрали найбільш знакові і сьогодні пропонуємо до осмислення 40 із них. Водночас цей проєкт став імпульсом до повернення в активне культурне життя столиці історичного маєтку та архітектурної перлини», – повідомила в. о. генерального директора Національного музею «Київська картинна галерея» Оксана Підсуха.

Проєкт також доповнюють імерсивна проєкція, яка «оживляє» сюжети картин Івана Марчука, та архівні матеріали, присвячені його життю і творчості.

Виставку реалізують за ініціативи Офісу президента України та за підтримки Міністерства культури України. Організаторами проєкту виступили Музейно-культурний центр сучасного мистецтва Івана Марчука, Національний художній музей України, Національний музей «Київська картинна галерея» та Мистецький центр «Шоколадний будинок».

Виставка працюватиме з 12 травня за адресою: вул. Шовковична, 17/2. Вартість повного квитка становить 200 грн, пільгового – 100 грн.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва». Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, 18 грудня 2025 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження на підставі заяви Народного художника України Івана Марчука. Він скаржився на заволодіння належними йому майновими авторськими правами на твори образотворчого мистецтва шляхом зловживання довірою. Митець зазначив, що був введений в оману «щодо правових наслідків укладення ліцензійного (авторського) договору №1 від 21 травня 2020 року, на підставі якого було фактично відчужено права на належні йому картини без його усвідомлення реального обсягу та змісту переданих прав».

Раніше повідомлялося, що у розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, а саме ліцензійного (авторського) договору з підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

У березні 2026 року Київський суд наклав арешт на чотири картини і аркуш із зображенням тварини у рамках кримінального провадження, зареєстрованого за заявою легендарного 89-річного художника Івана Марчука.