Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття

Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому сьогодні виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

«Як тільки я народився, у перший же день почав брикати. Підріс, хотів підкорити світ. Закінчив сім клясів і уже я був лідером. Вступив в училище (Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша, – «Главком») і теж хотів бути першим, іншого не визнавав. Така ненаситність, одержимість, упертість вела мене по життю. А ще максимальна організованість й цілеспрямованість», – зазначив художник.

На виставці в Музеї історії Києва представлені книги, вилучені під час обшуку житла Марчука у 1980-х роках, зокрема й підручники з йоги. Художник підтвердив, що свого часу займався нею. «До мене потрапили книги про йогів, їх тоді розповсюджували і продавали як самвидав. Я цікавився йогою, тибетськими мудрецями, правильним харчуванням, різними системами оздоровлення, зокрема періодично голодував», – розповів він.

«Думаю, це зіграло свою роль: мало їсти, мало спати і багато працювати. Я слідкував дуже за тим. Хоча міг дозволити собі іноді й чарку…», – підсумував художник.

Зауважимо, що у день народження Івана Марчука, 12 травня, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях.

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи, – «Главком»). Він почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

До слова, на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%.