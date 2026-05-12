Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття

glavcom.ua
Наталія Порощук
12 травня відзначає свій день народження Іван Марчук
Марчук: Я цікавився йогою, тибетськими мудрецями, правильним харчуванням, різними системами оздоровлення, зокрема періодично голодував

Народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому сьогодні виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

«Як тільки я народився, у перший же день почав брикати. Підріс, хотів підкорити світ. Закінчив сім клясів і уже я був лідером. Вступив в училище (Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша, – «Главком») і теж хотів бути першим, іншого не визнавав. Така ненаситність, одержимість, упертість вела мене по життю. А ще максимальна організованість й цілеспрямованість», – зазначив художник.

На виставці в Музеї історії Києва представлені книги, вилучені під час обшуку житла Марчука у 1980-х роках, зокрема й підручники з йоги. Художник підтвердив, що свого часу займався нею. «До мене потрапили книги про йогів, їх тоді розповсюджували і продавали як самвидав. Я цікавився йогою, тибетськими мудрецями, правильним харчуванням, різними системами оздоровлення, зокрема періодично голодував», – розповів він.

«Думаю, це зіграло свою роль: мало їсти, мало спати і багато працювати. Я слідкував дуже за тим. Хоча міг дозволити собі іноді й чарку…», – підсумував художник.

Зауважимо, що у день народження Івана Марчука, 12 травня, у столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях. 

Марчук створив тисячі полотен та винайшов власну техніку, яка називається пльонтанізм (Означає переплетені, запльонтані лінії, що зливаються в деталізовані образи, – «Главком»). Він почав малювати ще в дитинстві, розвинувши свій талант у підлітковому віці.

До слова, на аукціоні Sotheby's продали картину «Тут спокій поселивсь» українського художника Івана Марчука за €72 тис. Вартість пейзажу перевищила встановлений естімейт (прогноз орієнтовної ринкової вартості) €40-60 тис. майже на 30%.

Івану Марчуку – 90. Художник поділився секретами довголіття
«Може розчарувати». Емігрантка назвала недоліки життя в Іспанії
29-річний син Богдана Бенюка мобілізувався до армії
«Три роки не їли шоколаду». Звільнений із полону військовий розповів про життя після повернення
Українка з Маріуполя розповіла, скільки коштує місяць життя в США
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
