Інженер з Парижа виграв картину Пікассо завдяки лотерейному квитку за $100 (відео)

Інженер з Парижа виграв картину Пікассо вартістю €1,5 млн

Інженер Арі Годар став володарем однієї з картин видатного письменника Пабло Пікассо, яка коштує понад мільйон євро. Чоловік став переможцем благодійної лотереї. Про свою перемогу француз дізнався з телефонного дзвінка. Про це розповідає «Главком» із посиланням на NPR.

58-річний Арі Годар, узяв участь у благодійному розіграші «Пікассо за 100 євро». Чоловік придбав квиток вартістю $100, який приніс йому понад мільйон євро. Переможець розіграшу розповів, що він дізнався про свою перемогу від організаторів аукціону. Йому зателефонували з аукціонного дому Christie’s у Парижі. «Звідки я можу знати, що це не жарт?» – відповів чоловік на новину про свою перемогу.

Врешті це підтвердилося і Арі Годар став власником картини Пікассо 1941 року «Голова жінки». Це картина написана в традиційному стилі видатного художника фарбами гуаш на папері. На картині зображена муза митця французька сюрреалістка Дора Мар.

Новий власник цієї картини придбав свій лотерейний квиток випадково під час вихідних, коли дізнався про благодійний розіграш. ««Я був здивований, ось і все. Коли ти ставиш на це, не очікуєш на перемогу… Але я дуже щасливий, бо активно цікавлюсь живописом, і це чудова новина для мене» , – зізнався інженер.

Картина Пабла Пікассо 1941 року «Голова жінки» фото: Вікіпедія

Завдяки благодійному розіграшу, де продали картину Пікассо, вдалося зібрати €12 млн на дослідження хвороби Альцгеймера. З цієї суми €1 млн отримає галерея, яка була власницею картини Пікассо. Усього в ході розіграшу було продано 120 тис. квитків по всьому світу.

До цього, в одному з подібних розіграшів у 2013 році чоловік із Пенсільванії теж виграв картину Пікассо «Чоловік в оперному капелюсі», яку Пікассо намалював у 1914 році. Також у 2022 році картину Пікассо «Натюрморт» виграла в лотереї бухгалтерка з Італії. Її син купив їй лотерейний квиток на Різдво. Ці два розіграші зібрали загалом близько €10 млн на підтримку культурних проєктів у Лівані, а також програм із водопостачання та гігієни в Африці.

Нагадаємо, як картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії. Після цього розгорнулося масштабне розслідування, картина Пабло Пікассо мала потрапити до Культурного центру CajaGranada. Фургон з десятками картин, серед яких була й робота Пікассо, вирушив із Мадрида до Гранади 2 жовтня, зробивши зупинку на ніч у Дейфонтесі. Водії заявили, що охороняли вантаж під час зупинки. Коли 3 жовтня фургон прибув до музею, картина не була помічена серед решти робіт.