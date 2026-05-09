Куди сходити у Києві 11-17 травня: дайджест культурних подій

У Музеї Ханенків тривають виставка «Диспаратес» та проєкт 365 «Час не потрібен» Гамлета Зіньківського

Цього тижня киян та гостей міста запрошують на масштабну ретроспективу геніального Івана Марчука та виставку Іллі Рєпіна, яка по-новому розкриває козацький міф. Театральна афіша пропонує поетичну «Месопотамію» за Сергієм Жаданом, феміністичний детектив «Макбет» та терапевтичну моновиставу Олени Кравець. Для меломанів готують концерти Melovin та MamaRika просто неба на ВДНГ, а поціновувачів гумору чекають сольний виступ Лєри Мандзюк та пасивно-агресивний стендап з Еммою Антонюк.

«Главком» підготував добірку подій на 11-17 травня, які варто відвідати.

Музеї

Виставка «Ілля Рєпін. Реаліст і мрійник»

Ілля Рєпін – класик реалізму, що зробив значний внесок у формування мистецького канону. Один із ключових гравців на імперській культурній сцені, художник, водночас, відіграв помітну роль у конструюванні українського козацького міфу та в українській культурі загалом. Його ідентичність була результатом інтелектуальної праці – глибокого занурення в національну історію та діалогу з українською елітою, зокрема, з Дмитром Яворницьким, Василем Тарновським, Миколою Костомаровим. У складних координатах кінця ХІХ століття, у часи тотальної несвободи та антиукраїнських законів, Рєпін візуалізував ідеї, що й сьогодні слугують символом вітальної сили українців та національного спротиву.

Зберігаючи найбільшу в Україні колекцію робіт Рєпіна, Національний музей «Київська картинна галерея» представить широку панораму його творчості. Серед представлених в експозиції полотен − драматична «Голгофа», експресивний «Миколай Мирлікійський…», а також психологічний «Поприщин», створений за сюжетом повісті Миколи Гоголя. Українську тему увиразнюють подорожні начерки батьківщиною 1880 року: хата, постаті селян, зарисовки козацької атрибутики. Портрет Кобзаря з колекції Національного музею Тараса Шевченка та посмертний портрет історика Миколи Костомарова оприявнюють глибокий зв’язок і повагу митця до видатних постатей національної культури.

Сьогодні, у часи російської агресії, полотна Рєпіна набули нового звучання. Його «Запорожці…» стали символом народного опору: сучасні захисники впізнають себе в героях майстра, реконструюючи знамениті образи у світлинах.

Коли: з 15 травня до 30 вересня 2026 року. Презентація виставки відбудеться 13 травня о 17:00 .

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9 .

Виставка Олександра Деца «Я...»

«Я…» – серія робіт, присвячених дослідженню множинності людської особистості. Проєкт складається з кількох смислових частин: бачення себе зсередини, сприйняття нас іншими людьми, та бачення світу людиною.

У центрі дослідження – ідея, особистості, що не є сталою формою. Вона змінюється під впливом часу, досвіду, взаємодії з іншими людьми та внутрішніх станів.

Український художник Олександр Дец створює дизайнерський арт-одяг. Звичайний одяг перетворюється на арт-об’єкт, завдяки ексклюзивному авторському малюнку. Кожну річ художник розписує вручну, тому ніколи не буде двох однакових

Коли: відкриття виставки 8 травня о 18:00.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 2.

Постійна виставка «Іван Марчук. Музейні колекції»

В історичній будівлі у середмісті Києва відкривається постійна виставка творів видатного українського художника Івана Марчука. Вона розміщена в Мистецькому центрі «Шоколадний будинок».

Проєкт «Іван Марчук. Музейні колекції» об’єднав роботи з фондів одинадцяти музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева. Виставка охоплює творчий шлях художника від кінця 1960-х років до сьогодення, з особливим акцентом на 1980–2000-х – періоді, який вважають «золотими роками» митця.

Центральним елементом експозиції стала «Шевченкіана» – унікальний тематичний цикл у творчості Марчука, всі роботи якого зберігаються в музейних колекціях. Саме за нього художник був відзначений званням лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1997).

Серед ключових експонатів виставки – портрет Богдана Ступки 1971 року з колекції Національного художнього музею України, створений для фільму «Осяяння» режисера Володимира Денисенка.

Окрему увагу приділили українським пейзажам, виконаним у фірмовій техніці пльонтанізму, яка стала візитівкою художника. Спеціально для цієї виставки Іван Марчук передав три нові абстрактні роботи, створені у Відні у 2024 році.

Коли: з 12 травня, 11:00–18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок

Місце проведення: вул. Шовковична, 17/2, вхід із вул. Пилипа Орлика, 4 (ст. м. «Арсенальна»).

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва завершується ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Ця експозиція є найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука представлено на чотирьох поверхах, вони демонструють шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Коли: до 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава «Месопотамія»

«Месопотамія» – це дзеркало твого світу, де кожен знайде відлуння власних переживань: у нічних розмовах на даху, у старих сорочках, які ніяк не викинеш, у запаху літа, що нагадує про перше кохання. Це кінематографічна подорож у світ, де повсякденне раптом стає головним, а звичайне – несподівано великим.

Коли: 11 травня, 18:00.

Місце проведення: Театр ім. Івана Франка, пл. Івана Франка, З.

Вистава «Макбет»

Вперше в історії українського театру «Макбет» постане перед глядачем у вигляді феміністичного детектива. Три відьми сказали чисту правду, а Бірнамський ліс вже йде на Дунсінан. На вас чекає унікальна та емоційна театральна провокація, в якій головні ролі виконують жінки.

Коли: 12 травня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Моновистава Олени Кравець. «Можна я просто посиджу?»

Авторка ідеї та виконавиця головної ролі Олена Кравець пропонує глядачам п’ятьох героїнь, а отже і п’ять історій. Різні характери та ситуації, але кожна дарує переродження. Героїні моновистави ніби запрошують глядача впізнати себе в своїх історіях, почути власні запитання і, можливо, знайти відповіді. Терапевтичність та життєствердність – те, що робить спектакль особливо потужним.

Режисером виступила Олена Коляденко. Моновистава «Можна я просто посиджу?» отримала позитивну та захопливу критику від простих глядачів та експертів.

Коли: 13 травня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Будівничий Сольнес»

Вистава «Будівничий Сольнес», створена режисером Дмитром Богомазовим та художником-сценографом Петром Богомазовим, пропонує власне, унікальне прочитання однієї з визначних п’єс класичної норвезької драматургії Генріка Ібсена у сучасному сценічному форматі.

Постановка зацікавить і тих, хто лише відкриває для себе світ сучасного театру, і глядачів, які уважно стежать за творчими пошуками митців.

Гальвард Сольнес – визнаний архітектор. Кар’єра стрімко зростає, однак дедалі сильніше його охоплює страх: талановите молоде покоління може його перевершити. Якось до його майстерні приходить таємнича Гільда Ванґель ‒ і разом із нею повертаються тіні минулого. Починається стрімка боротьба за осмислення колись пережитого.

Що сталося десять років тому, під час першої зустрічі Сольнеса і Гільди? Чому в домівці бездітної пари стоять три порожні дитячі кімнати? На якому моторошному підмурівку збудований успіх Сольнеса? Зіткнення із правдою змушує героїв балансувати на межі реальності ‒ аж до запаморочення. Фатального запаморочення.

Коли: 14 травня, 18:00.

Місце проведення. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Концерти

Концерт класичної музики «Місячне сяйво»

Концерт класичної музики «Місячне сяйво» за участю Київського ансамблю Rejouissance пропонує нову романтичну програму, пристрасні та ніжні мелодії славетних композиторів доби романтизму, поєднані з вишуканими творами французьких імпресіоністів Дебюсі та Гобера. Різнобарв'я тембрів флейти та скрипки в супроводі роялю не залишить байдужими навіть найвибагливіших слухачів.

Коли: 14 травня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Концерт Melovin просто неба

Melovin – музикант із впізнаваним стилем, який став відомим завдяки перемозі в «Х-Факторі» та участі в «Євробаченні-2018». Його творчість вирізняється поєднанням електронного звучання з емоційним вокалом, а сам артист має репутацію людини, яка не боїться експериментувати з образом та відверто говорити про власні переживання через музику.

На концерт Melovin варто йти насамперед заради атмосфери та якісного шоу, де світло й звук ретельно продумані. У програмі звучатимуть як перевірені часом хіти, так і нові треки, які показують, як артист змінюється та шукає нові грані свого звуку. Зокрема, глядачі почують пісні «Обиратиму себе», «Ти», «Вітрила», «Тормоз чи на газ», Dreamer.

Коли: 15 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

MamaRika у Feels Garden

MamaRika – одна з найщиріших українських артисток, яка будує свої пісні на реальних історіях і сенсах. Її музика зазвичай швидко стає популярною, адже вона зрозуміла кожному і часто потрапляє в плейлисти завдяки своїй простоті та справжнім емоціям.

У творчості співачки драйвові ритми легко поєднуються з лірикою, створюючи атмосферу свободи та натхнення. Такі треки, як «Полюбила», «Не ходи» чи «Звʼязок», дозволяють прожити різні життєві моменти разом із музикою, сприймаючи її як щось близьке та знайоме.

Коли: 16 травня, 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Пасивно-агресивне шоу

Стендап-шоу «Пасивно-Агресивне» з Еммою Антонюк – це новий проєкт від Підпільного стендапу, де коміки змагаються за звання найсмішнішого. Вони пройдуть кілька етапів випробувань, щоб зʼясувати хто дійсно володіє почуттям гумору, а кому пора шукати нову роботу.

Цього разу в шоу змагатимуться:

Олександр Качура. «Очкастий з Королів Крінжу».

Василь Байдак. 33 роки життя. 11 років в стендап-комедії. 21 рік без стендап-комедії. А куди ж подівся ще один рік? Він пішов на те, аби придумати щось цікаве в описі до себе. наче вийшло.

Щербина.

Шумко.

Коли: 11 травня, 18:30.

Місце проведення: Київський культурний кластер «Краків», Русанівська набережна 12.

Культурний стендап Лєри Мандзюк

Лєра Мандзюк – одна з найвідоміших представниць української комедійної сцени, чий гумор побудований на гострій самоіронії та закарпатському колориті. У своїх виступах артистка відверто рефлексує над власним життям, перетворюючи буденні ситуації та сімейні історії на влучні монологи.

Нова програма обіцяє фірмову зухвалість у поєднанні з щирістю, за які глядачі й цінують виступи комікеси. Це нагода почути нові жарти від зірки жанру, яка стала орієнтиром для багатьох сучасних стендаперів.

Коли: 17 травня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.