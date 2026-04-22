Мобільний номер Фаріон повторно активовано: опубліковано фото з курорту

glavcom.ua
Після повторного продажу номера в месенджері з’явилися історії з Таїланду

Телефонний номер загиблої мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон раптово знову став активним у Telegram, де з нього оприлюднили фото з відпочинку в Таїланді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста-розслідувача і політичного блогера Данила Мокрика. 

Зазначається, що в месенджері було опубліковано історію з міста Паттая, яка з’явилася з номера, що раніше належав Фаріон. За даними журналістів, така ситуація пов’язана з повторним введенням телефонних номерів у обіг мобільними операторами.

Фахівці пояснюють, що номери, які тривалий час не використовуються, можуть бути знову продані іншим абонентам. Зазвичай це відбувається через 1-2 роки після останньої активності або поповнення рахунку.

Подібні випадки викликають суспільний резонанс, оскільки стосуються не лише відомих осіб. Аналогічні ситуації можуть траплятися з номерами загиблих військових або цивільних, що створює додаткове емоційне навантаження для їхніх родичів і близьких.

Експерти звертають увагу, що уникнути повторної активації номера можливо, якщо підтримувати його активність, зокрема шляхом періодичного поповнення рахунку навіть на мінімальну суму.

Нагадаємо, що Ірина Фаріон отримала смертельні поранення ввечері 19 липня 2024 року у Львів внаслідок збройного нападу поблизу свого будинку. Її госпіталізували з важкими травмами, однак у лікарні вона померла.

25 липня правоохоронці у Дніпро затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою у вчиненні злочину. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному інкримінували умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю. У межах досудового розслідування проведено понад 60 експертиз та допитано більш як 1500 свідків.

Обвинувальний акт, що налічує 30 томів матеріалів, передали до суду 26 грудня 2024 року. Станом на зараз триває розгляд справи по суті.

