Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото)

Українці припускають, що подібний записник Кирило Буданов ймовірно брав із собою на перемовини

На столі в кабінеті керівника Офісу Президента України Кирила Буданова помітили червоний записник із незвичною назвою. Фото із цим блокнотом тепер обговорюють користувачі в соцмережі Threads. Українці з гумором коментують записник Буданова та придумують іронічні підписи до своїх дописів. Про це розповідає «Главком».

Фото з Кирилом Будановим, де він сидить за столом у своєму кабінеті, опублікували у матеріаллі видання «Бабель». Уважні користувачі помітили на робочому столі політика червоний записник з особливою назвою – «Список під***сів-2026».

Про блокнот Кирила Буданова українці почали сторювати іронічні дописи та залишати під ними різноманітні коментарі:

«Коли кажу, що я не злопам’ятний».

«Блокнот, як на столі Буданова – це must-have для психологічного здоровʼя».

«Я: «Та я взагалі на клієнтів зла не тримаю, усім допоможу, запишуться – прийму, це ж моя робота, маю їх тварин лікувати. Також мій робочий стіл у рандомний понеділок…» – написала одна з користувачів.

Оскільки в подібний список мають вносити імена «негарних» людей, українці почали жартувати та писали про те, що ймовірно Кирило Буданов брав цей записник із собою на перемовини:

«То цей записник Буданов брав на переговори?»

«Той самий зошит смерті».

«Я не зла, просто памʼять гарна й маю записничок».

Дехто навіть створив за допомогою штучного інтелекту фото із варіантами подібного записника, як у Кирила Буданова.

«Це реально не прикол?»

«В нас теж така книжечка є».

«Де купити такий блокнот?»

Нагадаємо, дружина Кирила Буданова Маріанна поділилася історією їхнього знайомства та кохання. Кирило Буданов познайомився зі своєю майбутньою дружиною 17 серпня у 2013 році, коли він їхав поїздом з Одеси, де й зустрів Маріанну. Тоді вони обмінялися номерами телефонів, а з часом зустрілися на першому побаченні.