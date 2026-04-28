Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кирило Буданов має червоний записник із незвичною назвою на своєму робочому столі
фото: «Бабель»

Українці припускають, що подібний записник Кирило Буданов ймовірно брав із собою на перемовини

На столі в кабінеті керівника Офісу Президента України Кирила Буданова помітили червоний записник із незвичною назвою. Фото із цим блокнотом тепер обговорюють користувачі в соцмережі Threads. Українці з гумором коментують записник Буданова та придумують іронічні підписи до своїх дописів. Про це розповідає «Главком».

Фото з Кирилом Будановим, де він сидить за столом у своєму кабінеті, опублікували у матеріаллі видання «Бабель». Уважні користувачі помітили на робочому столі політика червоний записник з особливою назвою – «Список під***сів-2026».

Записник, який лежав на столі Кирила Буданова
Про блокнот Кирила Буданова українці почали сторювати іронічні дописи та залишати під ними різноманітні коментарі:

  • «Коли кажу, що я не злопам’ятний».
  • «Блокнот, як на столі Буданова – це must-have для психологічного здоровʼя».
Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото) фото 1
фото: скиншот Threads
  • «Я: «Та я взагалі на клієнтів зла не тримаю, усім допоможу, запишуться – прийму, це ж моя робота, маю їх тварин лікувати. Також мій робочий стіл у рандомний понеділок…» – написала одна з користувачів.
Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото) фото 2
фото: скиншот Threads
Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото) фото 3
фото: скиншот Threads

Оскільки в подібний список мають вносити імена «негарних» людей, українці почали жартувати та писали про те, що ймовірно Кирило Буданов брав цей записник із собою на перемовини:

  • «То цей записник Буданов брав на переговори?»
Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото) фото 4
фото: скиншот Threads
  • «Той самий зошит смерті».
  • «Я не зла, просто памʼять гарна й маю записничок».

Дехто навіть створив за допомогою штучного інтелекту фото із варіантами подібного записника, як у Кирила Буданова.

Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото) фото 5
фото: скиншот Threads
  • «Це реально не прикол?»
  • «В нас теж така книжечка є».
Мережа вибухнула мемами про червоний записник Буданова (фото) фото 6
фото: скиншот Threads
  • «Де купити такий блокнот?»

Нагадаємо, дружина Кирила Буданова Маріанна поділилася історією їхнього знайомства та кохання. Кирило Буданов познайомився зі своєю майбутньою дружиною 17 серпня у 2013 році, коли він їхав поїздом з Одеси, де й зустрів Маріанну. Тоді вони обмінялися номерами телефонів, а з часом зустрілися на першому побаченні.

Теги: соцмережі Кирило Буданов Офіс президента гумор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Курйоз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua