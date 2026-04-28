Рятувальник із Закарпаття зачарував українок своїм тренуванням (відео)

Відео з тренуванням рятувальника зібрало пів мільйона переглядів

ДСНС Закарпаття опублікувало відео з тренуванням одного з рятувальників. Він продемонстрував вправу з планки під пісню Брітні Спірс, що вразило користувачів у мережі. Особливу увагу в коментарях надзвичайник викликав серед жінок. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДСНС Закарпаття в Instagram.

Відео з тренуванням рятувальника ДСНС стало популярним у мережі, допис зібрав понад 500 тис. переглядів та близько 40 тис. вподобань і безліч коментарів. На відео надзвичайник демонструє те, як він стоїть у планці та водночас танцює, посміхаючись на камеру. Тренування записали під пісню співачки Брітні Спірс Baby One More Time.

Врешті відео здобуло популярність та викликало захоплення серед українців у коментарях. Здебільшого допис коментували жінки, яким сподобалося не лише тренування, але й сам рятувальник. Користувачі жартували, що тепер жінки із Закарпаття спеціально будуть спричиняти пожежі, аби на їхні виклики приїхав рятувальник із відео:

«Мені здається ДСНС повинно гасити пожежі, а не роздмухувати їх».

«А, я зрозуміла, навіщо люди траву палять».

«Ви ж маєте гасити, а не підпалювати такі пожежі».

«Новина через день після того, як це відео залетіло: «Жінки на Закарпатті почали масово підпалювати будинки».

«То треба в Закарпатті щось спалити, чи у Львів можна теж викликати?»

«Ні стида, ні совісті, ні номера телефона».

Дехто навіть написав, що українські рятувальники склали конкуренцію австралійським надзвичайникам:

«Австралійські пожежники занервували».

«О Боже!! Я тільки в кінці зрозуміла, що це наші рідненькі ДСНС».

«Чекаємо на календар ДСНС. Бажано літній варіант без курточок».

Крім цього, користувачі не могли зупитися переглядати відео з тренуванням українця:

«Дорога, а чому ти слухаєш одну й ту ж пісню вже дві години? – Ага».

«Відео йде 2 години чомусь».

«Скільки разів передивилася? Так».

