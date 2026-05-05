Melovin нарвався на хейт та відповів на закиди про звільнення зі служби

У 2025 році Melovin долучився до складу ансамблю Державної прикордонної служби України

Український співак Костянтин Бочаров, відомий як Melovin, натрапив на хвилю критики після публікації свого допису про мобілізацію в країні. Співаку довелося спростовувати закиди про те, що він «списаний» зі служби. Як повідомляє «Главком», дискусія між співаком та коментаторами виникла в соцмережі Threads.

Melovin на своїй сторінці у Threads опублікував допис, де він висловився про умови мобілізації в Україні. На його публікацію відреагували користувачі, один із них представився військовим та звернувся до співака.

«А як ти концерти даєш? Одночасно і служиш і виступаєш? То може із себе почни корупцію долати», – йдеться в коментарі. На це Melovin відповів: «Моя Вам повага та честь. Я артист вокаліст, за спеціальністю, із закінченою освітою в Глієра. Я не винен, що був потрібний для виступів перед військовими і став залученим саме для цього».

Також у бік Melovin почали писати й інші коментарі. Користувачі питали у співака про його службу та наголошували на тому, що він «списаний» з армії.

Водночас сам артист запевнив, що це лише чутки. Він заявив, що проходив свого часу лікування та наразі є контрактником. «Тривожно депресивний розлад. Адаптаційний розлад. Перший раз стався у 2021 році, це також публічна інформація. Я це висвітлював, щоб люди розуміли панічні атаки. Востаннє стався рецидив із погіршенням і мені довелось знову проходити лікування. Але я не списаний. Це вкид, за який почалась травля», – пояснив виконавець.

Melovin дав відповідь і на коментарі з питаннями, чи отримує він зарплату за службу. За його словами, він не отримує ніяких коштів за службу та має власний дохід, завдяки якому допомагає війську.

«Ні, у мене забезпечене життя, я не посягаю на це. І постійно допомагаю хлопцям. З останнього, купив квартиру військовому. Моя отримана освіта в Глієра напряму повʼязана з моєю діяльністю. Не шукайте ворога там, де його немає», – додав музикант.

