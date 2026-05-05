Melovin нарвався на хейт та відповів на закиди про звільнення зі служби

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото: Instagram/melovin_official

У 2025 році Melovin долучився до складу ансамблю Державної прикордонної служби України

Український співак Костянтин Бочаров, відомий як Melovin, натрапив на хвилю критики після публікації свого допису про мобілізацію в країні. Співаку довелося спростовувати закиди про те, що він «списаний» зі служби. Як повідомляє «Главком»,  дискусія між співаком та коментаторами виникла в соцмережі Threads.

Melovin на своїй сторінці у Threads опублікував допис, де він висловився про умови мобілізації в Україні. На його публікацію відреагували користувачі, один із них представився військовим та звернувся до співака.

фото: скриншот Threads

«А як ти концерти даєш? Одночасно і служиш і виступаєш? То може із себе почни корупцію долати», – йдеться в коментарі. На це Melovin відповів: «Моя Вам повага та честь. Я артист вокаліст, за спеціальністю, із закінченою освітою в Глієра. Я не винен, що був потрібний для виступів перед військовими і став залученим саме для цього».

фото: скриншот Threads

Також у бік Melovin почали писати й інші коментарі. Користувачі питали у співака про його службу та наголошували на тому, що він «списаний» з армії.

фото: скриншот Threads

Водночас сам артист запевнив, що це лише чутки. Він заявив, що проходив свого часу лікування та наразі є контрактником. «Тривожно депресивний розлад. Адаптаційний розлад. Перший раз стався у 2021 році, це також публічна інформація. Я це висвітлював, щоб люди розуміли панічні атаки. Востаннє стався рецидив із погіршенням і мені довелось знову проходити лікування. Але я не списаний. Це вкид, за який почалась травля», – пояснив виконавець.

фото: скриншот Threads

Melovin дав відповідь і на коментарі з питаннями, чи отримує він зарплату за службу. За його словами, він не отримує ніяких коштів за службу та має власний дохід, завдяки якому допомагає війську.

«Ні, у мене забезпечене життя, я не посягаю на це. І постійно допомагаю хлопцям. З останнього, купив квартиру військовому. Моя отримана освіта в Глієра напряму повʼязана з моєю діяльністю. Не шукайте ворога там, де його немає», – додав музикант.

Нагадаємо, у 2025 році Melovin приголомшив шанувальників заявою про мобілізацію. Артист повідомив під час свого концерту у Києві, зі сцени перед сотнями прихильників співак поділився, що офіційно долучився до складу Ансамблю Державної прикордонної служби України.

До слова, Melovin, після оголошення своєї мобілізації до Державної прикордонної служби України, відповів на чутки в соцмережах, за якими нібито служить уже понад рік. Співак назвав ці закиди неправдивими і зазначив, що його шлях у прикордонній службі розпочався лише навесні цього року. Melovin виклав відеозапис з присяги, на якому видно дату – 9 квітня 2025 року. 

Також повідомлялося, Melovin потрапив до лікарні. За словами Melovin до погіршення стану призвели недоспані ночі, концерти, активна діяльність. А кінцевою крапкою став стрес на службі ДПСУ.

Теги: Melovin співак ЗСУ Держприкордонслужба мобілізація соцмережі хейт

