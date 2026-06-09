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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Хор Верьовки. Що відбувається за кулісами національного колективу

glavcom.ua
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«Рятуйте хор Верьовки!» Національний колектив на межі?

Уявіть картину: сцена Палацу «Україна», фінал грандіозного концерту – пісні Юрія Рибчинського дві години виконував Хор Верьовки. Овації, на сцену виходить герой вечора – жива легенда Юрій Рибчинський і…

Юрій Євгенович раптово звертається до 4 тис. глядачів із закликом рятувати національний колектив та його очільника. Говорить, що в залі точно є багато чиновників Мінкульту – вони мають його почути. Усі ошелешені…

Що ж насправді відбувається за зачиненими дверима Хору імені Григорія Верьовки?

«Главком» взяв ексклюзивне відверте інтерв'ю в людини, яка опинилася в епіцентрі цієї інтриги, – керівника хору Ігоря Куриліва.

Курилів пройшов Крим і Рим, 20 років возив по всьому світу Софію Ротару, а зараз уже 4,5 роки керує головним хором країни… Але досі без повноцінного контракту, у статусі виконувача обов'язків».

Говоримо про:

  • Залаштункові ігри: хто і чому намагався (намагається?) посунути керівника під приводом «дорогу – молоді»? Це досі актуально чи це відГомін діяльності минулих міністрів?
  • Куди зник Зеновій Корінець, який керував хором після легендарного Анатолія Авдієвського?
  • Чому артисти Верьовки змушені йти в неоплачувані відгули?
  • Чому перший ряд жінок-солісток хору на сцені тепер удвічі довший за другий – чоловічий. Зверніть увагу на останні концерти…
  • Про бій із «шароварщиною»: чи буде хор співати естрадні хіти без національних строїв.
  • Про те, що робив національний хор в Ізраїлі на весіллі у доньки...

Ну і на десерт. Секрети епохи Ротару: унікальні спогади про 20 років роботи з головною співачкою пострадянського простору. Про те, якою ж вона була у роботі та у житті – мовчазна та оповита ореолом таємничості  Софія Михайлівна. 

 Більше – у великому інтерв'ю на «Главкомі» 👉 «Рятуйте Хор Верьовки!» Велике інтерв'ю з керівником славетного національного колективу
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Теги: Хор Верьовки культура

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