Поки мільйони літніх українців змушені виживати на 4–6 тисяч гривень щомісяця, в іншій реальності України дехто отримує близько 200 тисяч пенсії.

Чи можна вижити пенсіонеру в Україні за 300 тис. грн?

Навряд чи.

Поки мільйони літніх українців намагаються прожити на 4–5–6 тисяч гривень на місяць, у паралельному українському всесвіті... хтось отримує біля 200 тис. пенсії плюс до цього ще й зарплату. І при цьому вважає, що це несправедливо мало...

Звичайний український пенсіонер, мабуть, дивиться на ці цифри так само, як колись глядачі програми «У світі тварин» дивилися на рідкісних мешканців Амазонії: із завмиранням подиху...

Знайомтеся, найжирніший представник «червонокнижної» фауни нашого політикуму пенсійного віку – Василь Німченко. Політик-легенда, який увійшов в історію українського парламентаризму завдяки кільком «знаковим» подіям і фактам.

Працевлаштував невістку своєю помічницею (бо кому ж іще довірити державні таємниці?). Назвав журналістку дурепою. Програв нерівний бій із мікрофоном на трибуні та смачно виматюкався на всю сесійну залу. Отримує таки найбільшу пенсію серед депутатів.

Нині йому виплачується щомісяця близько 192 тис. грн пенсії як судді Конституційного суду і відставці. Але Німченко щиро вважає, що держава його недооцінює, тому через суд вимагає помножити цю виплату на... два.

Особливу «зворушливість» цій історії додає той факт, що пан Німченко не просто елітний пенсіонер. Він ще й чинний народний депутат, тобто окрім пенсії отримує ще й зарплату у Верховній Раді. За декларацією, депутатська скромна 🤏 «надбавка» у цього пенсіонера – це ще біля 80 тис. грн в у місяць.

Чим не привід оголосити боротьбу за соціальну справедливість. Персональну!

Бо на комуналку, ліки 300 тис. ще вистачає, а от вже «шоколадку внуку» – вже ні.