Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
Українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах
фото з відкритих джерел

Російська армія має суттєву перевагу в живій силі, дронах, артилерії та техніці

Російська армія намагається вийти на ключовий рубіж оборони східного регіону України, зосереджуючи основні зусилля на напрямку агломерації Слов’янськ–Краматорськ–Дружківка–Костянтинівка. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів командир 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи Вадим Несквік Черній.

За словами військового, втрата великого міста в цьому районі створить серйозні виклики для української оборони, адже наявними людськими ресурсами повернути його буде надзвичайно складно. Саме тому противник кидає сюди значні сили, намагаючись прорвати потужний оборонний фундамент.

За словами комбригa, російська армія має суттєву перевагу в живій силі, дронах, артилерії та техніці, а її тактика передбачає постійне поповнення втрат без належної підготовки, що веде до великих людських втрат.

«Привезли людей, відправили, понесли втрати, отримали ще – і знову відправили», – описав Черній дії противника.

Командир підкреслив, що для української сторони ключовими залишаються планування, підготовка оборони-позицій, облаштування мінно-вибухових загороджень та ротації особового складу.

Черній також зазначив, що українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах. Водночас, за його оцінкою, завдяки правильній підготовці та тактичним перевагам Україна «завдає колосальних втрат ворогу».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання. 

До слова, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході. 

Читайте також:

Теги: армія Україна втрати війна Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
17 лютого, 11:45
Нині триває 1452-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026 року
14 лютого, 08:24
Головнокомандувач ЗС Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив про ризик вторгнення РФ
Норвегія готується до ймовірного вторгнення Росії: який сценарій можливий
11 лютого, 09:23
За даними влади, ситуація під контролем
Уночі росіяни вдарили по енергообʼєкту на Волині
9 лютого, 08:48
«Якщо ми протримаємось до весни, то це вже буде зовсім інший розклад», – заявив Костенко
Нардеп Костенко пояснив, чому перемовини наразі є невигідними для України
8 лютого, 15:58
Вся ця картинка відображення кінця цивілізації
Кінець цивілізації. Молитовний сніданок Трампа з присмаком Епштейна
6 лютого, 18:28
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі
Чому переговори в Абу-Дабі треба тягнути далі
6 лютого, 08:36
Зеленський назвав офіційні втрати України на війні проти Росії
Зеленський назвав офіційні втрати України на війні проти Росії
4 лютого, 23:38
Унаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів Вінниччини
Вінниччина: є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури
3 лютого, 08:24

Події в Україні

Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
Героїв Небесної сотні може бути більше? Доля десятьох майданівців досі невідома
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
До мирних переговорів потрібно залучити країни поза Європою та США – Зеленський
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці
Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua