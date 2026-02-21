РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу

Українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах

Російська армія має суттєву перевагу в живій силі, дронах, артилерії та техніці

Російська армія намагається вийти на ключовий рубіж оборони східного регіону України, зосереджуючи основні зусилля на напрямку агломерації Слов’янськ–Краматорськ–Дружківка–Костянтинівка. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів командир 54-ї окремої механізованої бригади ім. гетьмана Івана Мазепи Вадим Несквік Черній.

За словами військового, втрата великого міста в цьому районі створить серйозні виклики для української оборони, адже наявними людськими ресурсами повернути його буде надзвичайно складно. Саме тому противник кидає сюди значні сили, намагаючись прорвати потужний оборонний фундамент.

За словами комбригa, російська армія має суттєву перевагу в живій силі, дронах, артилерії та техніці, а її тактика передбачає постійне поповнення втрат без належної підготовки, що веде до великих людських втрат.

«Привезли людей, відправили, понесли втрати, отримали ще – і знову відправили», – описав Черній дії противника.

Командир підкреслив, що для української сторони ключовими залишаються планування, підготовка оборони-позицій, облаштування мінно-вибухових загороджень та ротації особового складу.

Черній також зазначив, що українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах. Водночас, за його оцінкою, завдяки правильній підготовці та тактичним перевагам Україна «завдає колосальних втрат ворогу».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах у Женеві сторони не дійшли спільної позиції щодо територіального питання.

До слова, аналітики попереджають: наполеглива вимога Москви передати їй повний контроль над Донецькою областю може бути не просто спробою «зберегти обличчя». Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході.