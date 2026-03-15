Нахабна мова сили: омбудсменка пояснила, як російська впливає на українців

Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що українці легко засвоюють російську через її вірусність

Російська мова має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом

Нейролінгвісти, які вивчають взаємозв'язок між мовою та процесами в мозку, мають дослідити структуру та специфіку російської мови. Як інформує «Главком», про це в програмі «Рандеву» розповіла мовна омбудсменка Олена Івановська.

Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що українці насправді легко засвоюють російську через її вірусність та визначення з позиції сили.

«Показовий приклад – коли російськомовна родина переїжджає до Львова, і вже місцеві діти, які говорили українською, починають переходити на російську, а не навпаки», – заявила Олена Івановська.

Російська мова має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом, а українська побудована горизонтально, на взаємодії, що також має велике значення, наголосила Олена Івановська.

