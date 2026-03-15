Нахабна мова сили: омбудсменка пояснила, як російська впливає на українців

Надія Карбунар
Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що українці легко засвоюють російську через її вірусність
Російська мова має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом

Нейролінгвісти, які вивчають взаємозв'язок між мовою та процесами в мозку, мають дослідити структуру та специфіку російської мови. Як інформує «Главком», про це в програмі «Рандеву» розповіла мовна омбудсменка Олена Івановська.

Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що українці насправді легко засвоюють російську через її вірусність та визначення з позиції сили.

«Показовий приклад – коли російськомовна родина переїжджає до Львова, і вже місцеві діти, які говорили українською, починають переходити на російську, а не навпаки», – заявила Олена Івановська.

Російська мова має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом, а українська побудована горизонтально, на взаємодії, що також має велике значення, наголосила Олена Івановська.

Нагадаємо, у приватній клініці медичної мережі «Добробут», що в Києві, стався мовний конфлікт. Блогер Андрій Павленко, котрий привів на прийом до педіатра свого маленького сина, заявив, що лікарка відмовилася надавати послугу після прохання спілкуватися українською мовою.

Раніше у львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс.

Також у місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

