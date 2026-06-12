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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Перевірка нервів чи знань? Що не так із НМТ-2026

glavcom.ua
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Чотири години стресу: чому НМТ викликає дедалі більше критики
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Національний мультипредметний тест – тест на витривалість, перевірка на нервовий зрив чи…

Ці страшні три букви – НМТ. Тест на витривалість, перевірка на нервовий зрив чи… Здається, цю абревіатуру сьогодні вже чули навіть ті, хто якісь екзамени складав років 50 тому за допомогою паперового квитка. Нинішнім випускникам таке ретро навіть не снилося.

Чотири предмети поспіль із різною логікою мислення. Чотири години за комп’ютером. Один випадковий клік мишкою не туди – і твоє омріяне бюджетне майбутнє в університеті може помахати рукою.

У новому великому матеріалі на «Главкомі» великий розбір: хто ж створив цей залізобетонний формат НМТ і чи можна нарешті зробити його трохи людянішим?

Колишній і нинішня керівники Центру оцінювання знань оцінюють НМТ-2026 – і роблять це геть по-різному. По суті, у матеріалі – справжні дебати.

Один із творців класичного ЗНО, екскерівник Українського центру оцінювання знань Ігор Лікарчук критикує нинішню систему: «Система зовнішнього оцінювання створювалася для захисту прав вступника. Проте з часом значна частина процедур почала працювати так, ніби головним завданням є не допомогти абітурієнту продемонструвати свої знання, а не допустити можливого порушення. Чотири години за комп'ютером під замком… – це більше схоже на конвой, ніж на іспит».

Нинішня керівниця Центру оцінювання Тетяна Вакуленко змушена захищати нинішній формат: умови війни, безпека та комп'ютеризація диктують свої жорсткі правила.

Колишній керівник пропонує революційні зміни: зламати систему «пан або пропав» і дозволити дітям складати тест щонайменше тричі на рік (перший раз – безкоштовно, далі – за гроші), аби оцінювати реальні знання, а не випадковий результат одного стресового дня.

Нинішнє ж керівництво тримається за НМТ як за єдину життєздатну конструкцію в цих реаліях. Проте дискусії про складність та скандали (як-от марафонські 13 годин НМТ в Одесі) не вщухають.

«Не витримуєш стресу? Іди в профтехосвіту» Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець називає НМТ «перевіркою на нервовий зрив» та критикує дивну позицію профільного міністерства: «Поки міністр освіти і науки зазначає, що учням, які не впевнені у своїй готовності та відчувають стрес через тест, варто розглядати альтернативу – профосвіту, виникає логічне питання: це про реформу чи про відмову від складності? Бо виходить парадокс: замість того щоб вдосконалювати систему оцінювання, пропонується простіше рішення – обирай інший шлях освіти».

А ще з матеріалу ви дізнаєтеся?

  • НМТ-2026: які предмети «на вибір» найчастіше обирають випускники
  • Чи справді цьогоріч складніше, ніж раніше?
  • Хто і як створює ці тести.
  • У скільки державі обходиться тестування одного випускника
  • В якому випадку можна пропустити НМТ.
  • І чи можна опротестувати результати тесту?
Читайте повний розбір на «Главкомі»👉 «Перевірка на нервовий зрив». Хто створив НМТ-2026 і чи можна зробити його людянішим
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НМТ Міністерство освіти і науки освіта скандал Оксен Лісовий іспит

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