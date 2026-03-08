Головна Світ Соціум
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном
фото: The White House﻿/Facebook

Президент США заявив, що новий верховний лідер Ірану не зможе довго утриматися при владі без схвалення Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану не зможе довго утримуватися при владі без схвалення Сполучених Штатів. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ABC News.

«Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо цього не станеться, він не протримається довго», – заявив Трамп.

За його словами, Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном, особливо через ризик створення ядерної зброї.

Трамп також зазначив, що готовий підтримати кандидата, навіть якщо той пов’язаний із нинішнім іранським режимом, якщо це буде «хороший лідер».

Крім того, американський президент заявив, що Іран планував масштабну агресію на Близькому Сході.

«Їхній план полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід і захопити його», – сказав він, додавши, що зараз Іран «виявився паперовим тигром».

Трамп також не виключив можливості використання американського спецназу для захоплення іранського збагаченого урану.

«Розглядаються всі варіанти. Абсолютно всі», – наголосив він.

За даними представника американської адміністрації, Іран міг накопичити достатньо урану, щоб отримати матеріал для ядерної зброї менш ніж за 10 днів.

Ідеться про запаси, які, за інформацією чиновників, можуть зберігатися на об’єктах у Натанзі, Ісфахані та Фордо, що раніше піддавалися бомбардуванням під час операції «Полуночний молот».

Трамп також прокоментував зустріч із родинами загиблих американських військових, заявивши, що вони підтримали його дії у війні.

Водночас президент США відмовився прогнозувати, скільки триватиме конфлікт.

«Я ніколи не роблю прогнозів. Але можу сказати, що ми випереджаємо графік як за часом, так і за результатами», – заявив він.

Раніше Трамп припускав, що війна може тривати близько чотирьох-п’яти тижнів.

Також повідомлялось, що рада з 88 релігійних лідерів, яку називають Асамблеєю експертів, збереться в неділю, 8 березня, для обрання наступного верховного лідера Ірану після вбивства аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час потужної атаки США та Ізраїлю на Тегеран. На об’єкт, де перебував аятола, було скинуто 30 бомб. Невдовзі з’явилася інформація про те, що асамблея експертів Ірану нібито уже обрала Моджтабу Хаменеї, сина колишнього очільника країни Алі Хаменеї, наступним верховним лідером.

