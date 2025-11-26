Головна Світ Політика
Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Спецпредставник Путіна Кирил Дмітрієв заперечив достовірність розшифровки телефонних переговорів
фото: Anadolu Ajansı

У публікації Bloomberg російські представники обговорювали яку версію мирного плану можна передати США, щоб вони представили його як свій 

Спецпредставник президента Росії Кирил Дмитрієв заперечив достовірність оприлюдненої агентством Bloomberg розшифровки телефонних переговорів. Йдеться про розмови Юрія Ушакова зі Стівом Віткоффом, а також розмову самого Дмитрієва, передає «Главком».

У публікації Bloomberg стверджувалося, що російські представники обговорювали розробку такої версії мирного плану, яку можна було б передати Сполученим Штатам, щоб вони «представили його як свій».

Коментуючи ці повідомлення, Дмитрієв коротко назвав їх фейком.

Представник Путіна назвав фейком розшифровку Bloomberg про російське походження мирного плану фото 1
скріншот з X

Розшифровка розмови Ушакова та Дмітрієва, яку оприлюднило агенство Bloomberg:

[Дзвінок]

Ушаков: Вітаю.

Дмитрієв: Юрію Вікторовичу.

Ушаков: Так, Кириле Олександровичу, ну я все туди відправив. Завтра поговоримо.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. 

Дмитрієв: Ну, чудово, чудово. Так, так, так. Я літав у Саудівську Аравію. Але мені здається, це дуже важливо, тому що це справді хороший крок уперед.

Ушаков: Ну, нам же потрібно по максимуму, як ви вважаєте? Як ви думаєте? Інакше який сенс щось передавати?

Дмитрієв: Ні, слухайте. Я думаю, ми просто підготуємо цей документ із нашої позиції, і я неофіційно передам його далі, давши зрозуміти, що все це неофіційно. І нехай роблять як хочуть. Але, я не думаю, що вони приймуть саме нашу версію, але, принаймні, вона буде максимально до неї близька.

Ушаков: Ну, в цьому-то й суть. Вони можуть не взяти і не сказати, що це було з нами узгоджено. Ось цього я і боюся.

Дмитрієв: Ні-ні-ні. Я скажу саме так, як ви, слово в слово.

Ушаков: Може, потім і переінакшать, ось і все. Ризик є. Ну та гаразд, нічого. Подивимося.

Дмитрієв: Так, мені здається, ти можеш потім поговорити зі Стівом про це. Ми все зробимо обережно.

Ушаков: [Незрозуміло]

Дмитрієв: Дуже дякую, Юрію Вікторовичу. Дуже дякую, дякую. До побачення.

[Дзвінок завершено]

