Орбан звинуватив Україну у «воєнній мафії» після скандалу в «Енергоатомі»

Орбан заявив, що Угорщина не надсилатиме кошти Україні через корупційний скандал

Віктор Орбан звинуватив українську владу у «воєнній мафії» після корупційного скандалу в «Енергоатомі»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні викрито «воєнну мафіозну мережу», яка нібито пов’язана з президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Угорщина не надсилатиме кошти країні через корупційний хаос. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Орбана у Facebook.

Орбан прокоментував корупційний скандал в українському «Енергоатомі» та розкритикував європейську фінансову підтримку Києва. За його словами, в Україні «зірвалася золота кришка», а викрита «воєнна мафія».

«Міністерка енергетики вже подала у відставку, а головний підозрюваний покинув Україну. І саме в цей хаос брюссельці хочуть вливати гроші європейських платників податків – щоб те, що не витрачають на фронті, розкрадала воєнна мафія. Божевілля. Дякуємо, але ми в цьому участі не беремо. Гроші угорців ми не відправляємо в Україну», – ідеться в його повідомленні.

«Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші», – підсумував прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незадоволення заявами Зеленського про членство України в ЄС, наголосивши, що Будапешт надав Києву значну допомогу під час війни, включно з прийомом біженців і постачанням електроенергії, і не вважає себе винним перед Україною.

Наглядова рада «Енергоатома» скликала спеціальне засідання через корупційне розслідування НАБУ та САП. Водночас Наглядова рада наголошує, що «віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади».

10 листопада стало відомо, що в ексміністра енергетики Германа Галущенка проводили обшуки детективи НАБУ. Також обшуки проходили в «Енергоатомі». Крім того, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча.

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

До слова, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд з України бізнесмена, співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча 10 листопада. Водночас, за даними медіа з посиланням на правоохоронні органи, Міндіч залишив територію України за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якою займаються НАБУ та САП.

Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався зі своїм колишнім бізнес-партнером по «Кварталу 95» Тимуром Міндічем від моменту оголошення розслідування корупції.