Норвезького нападника португальського футбольного клубу «Бенфіка» Андреаса Шельдерупа було засуджено до 14 днів умовного ув'язнення за поширення матеріалів інтимного характеру із зображенням неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

Рішення щодо Шельдерупа, який є партнером по «Бенфіці» українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, ухвалив суд Копенгагена. Також гравцю призначено випробувальний термін в один рік. Оголошуючи вердикт, суддя використав футбольну термінологію та зазначив, що футболіст таким чином отримав жовту картку.

Раніше у листопаді Шельдеруп зізнався у поширенні матеріалів інтимного характеру із зображенням неповнолітніх. Інцидент стався у той час, коли футболістові було 19 років і він виступав за датський «Норшеллан».

За словами Шельдерупа, він відправив відео другу, не знаючи його змісту до кінця, а лише побачивши перші секунди. Пізніше, коли його співрозмовник вказав на нелегальність поширення таких матеріалів, спортсмен негайно видалив це відео. Футболісту було пред'явлено звинувачення за статтею Кримінального кодексу Данії, яка поширюється на зберігання чи розповсюдження матеріалів сексуального характеру із зображенням осіб, які не досягли 18 років.

21-річний Шельдеруп виступає за «Бенфіку» із січня 2023 року. За команду нападник провів 60 матчів у різних турнірах, відзначившись 7 забитими м'ячами та 10 гольовими передачами.

У складі «Норшелланна» форвард грав до переїзду до Португалії, за клуб футболіст забив 27 голів та віддав 16 передач у 94 зустрічах.

На рахунку Шельдерупа 8 матчів за збірну Норвегії, в яких він зробив 3 гольові передачі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.