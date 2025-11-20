Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Партнер Судакова і Трубіна отримав умовний термін за поширення інтимного відео з неповнолітніми

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Партнер Судакова і Трубіна отримав умовний термін за поширення інтимного відео з неповнолітніми
На рахунку Шельдерупа 8 матчів за збірну Норвегії, в яких він зробив 3 гольові передачі
фото: Reuters

За словами Шельдерупа, він відправив відео другу, не знаючи його змісту до кінця, а лише побачивши перші секунди

Норвезького нападника португальського футбольного клубу «Бенфіка» Андреаса Шельдерупа було засуджено до 14 днів умовного ув'язнення за поширення матеріалів інтимного характеру із зображенням неповнолітніх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

Рішення щодо Шельдерупа, який є партнером по «Бенфіці» українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, ухвалив суд Копенгагена. Також гравцю призначено випробувальний термін в один рік. Оголошуючи вердикт, суддя використав футбольну термінологію та зазначив, що футболіст таким чином отримав жовту картку.

Раніше у листопаді Шельдеруп зізнався у поширенні матеріалів інтимного характеру із зображенням неповнолітніх. Інцидент стався у той час, коли футболістові було 19 років і він виступав за датський «Норшеллан».

За словами Шельдерупа, він відправив відео другу, не знаючи його змісту до кінця, а лише побачивши перші секунди. Пізніше, коли його співрозмовник вказав на нелегальність поширення таких матеріалів, спортсмен негайно видалив це відео. Футболісту було пред'явлено звинувачення за статтею Кримінального кодексу Данії, яка поширюється на зберігання чи розповсюдження матеріалів сексуального характеру із зображенням осіб, які не досягли 18 років.

21-річний Шельдеруп виступає за «Бенфіку» із січня 2023 року. За команду нападник провів 60 матчів у різних турнірах, відзначившись 7 забитими м'ячами та 10 гольовими передачами.

У складі «Норшелланна» форвард грав до переїзду до Португалії, за клуб футболіст забив 27 голів та віддав 16 передач у 94 зустрічах.

На рахунку Шельдерупа 8 матчів за збірну Норвегії, в яких він зробив 3 гольові передачі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Анатолій Трубін Георгій Судаков скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна перебуває на 28-му місці рейтингу ФІФА
Новий рейтинг ФІФА: яке місце посідає збірна України
19 листопада, 18:38
Керівниця департаменту Хмельницької ОВА записала публічне вибачення та перепросила за свою «емоційну» поведінку
Посадовиця Хмельницької ОВА, яку звинуватили в приниженні ветеранів, записала публічне вибачення
14 листопада, 15:00
Ірина Горкун‑Сілен розповіла, як у школі пояснили дії вчительки
Дівчинку з України змусили співати «Калінку-малінку». Школа у Фінляндії відреагувала на скандал
7 листопада, 18:13
Ірина Горкун-Сілен розповіла, що сталося з її донькою у фінській школі
«Це мене шокувало». Інтерв'ю з мамою 11-річної українки, яку у фінській школі змусили співати «Калінку-малінку»
7 листопада, 11:00
Митрофанов спростував заяви пропагандистів
Керівник російського футболу прокоментував інформацію про допуск жіночої збірної РФ до змагань
5 листопада, 15:36
В Одесі спалахнув скандал через російську музику у клубі Palladium
Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою
4 листопада, 18:30
За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
31 жовтня, 11:34
Цього сезону турнір проходить за оновленою системою
Кубок України з футболу серед жіночих команд: визначилися чвертьфінальні пари
23 жовтня, 10:40
У Черкасах зустрінуться 10 команд з усієї країни
У Черкасах пройде третій раунд чемпіонату України з ампфутболу
22 жовтня, 20:22

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua