Скандал у Брюсселі: Рим вимагає вилучити псевдоіталійські соуси з магазину Європарламенту

Магазин Європарламенту продає «фейкові» італійські соуси

У Римі розгорівся скандал після того, як італійська влада виявила у магазині для співробітників Європейського парламенту псевдоіталійські соуси для пасти. Йдеться про продукти, що використовують італійські назви та символи, але виробляються за межами Італії та не відповідають оригінальним стандартам. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Інцидент викликав хвилю обурення в Італії, оскільки країна роками веде боротьбу проти світової практики імітації її харчових продуктів. Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобріджа закликав до негайного розслідування після того, як на полицях супермаркету Європейського парламенту виявив такі банки з соусом для пасти.

Лоллобриджа поділився у соцмережах фотографіями соусів для пасти, назви яких, на його думку, імітують італійську мову та можуть створити враження, що були зроблені в Італії.

Його зокрема обурив соус карбонару, виготовлений з «італійською панчетою» (тоді як в Італії карбонара готується з гуанчале), і томатний соус з нібито «цибулею з Калабрії» .

«Усі ці продукти є найгіршим прикладом «нібито італійських». Неприпустимо бачити їх на полицях супермаркету Європейського парламенту. Я попросив провести негайне розслідування», – додав міністр.

Суть проблеми полягає у використанні маркетингових прийомів, які вводять споживача в оману, створюючи враження, що продукт є автентично італійським, хоча він виготовлений з інгредієнтів сумнівної якості або за нетрадиційними рецептами.

Факт продажу таких продуктів саме у магазині, що обслуговує представників ключового органу ЄС у Брюсселі, був сприйнятий як особлива образа та приклад неповаги до культурної та економічної спадщини Італії.

Цей епізод стався на тлі того, як Італія з нетерпінням чекає на результат своєї заявки на включення італійської кухні до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Рішення очікується на початку грудня. Найбільша італійська асоціація агробізнесу Coldiretti заявила, що «скандал із підробленою італійською продукцією» коштував країні 120 мільярдів євро (106 мільярдів фунтів стерлінгів) на рік.

Як пише видання, явище підробки італійських соусів щороку завдає італійському агропродовольчому сектору мільярдні збитки, підриваючи репутацію оригінальної продукції, захищеної географічними зазначеннями (DOP/IGP). Італійські політики та лобісти закликали Європейський парламент негайно вилучити імітаційні продукти з продажу та віддати перевагу автентичним італійським товарам, які виробляються відповідно до стандартів ЄС щодо якості та походження.

