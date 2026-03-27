Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Такої «Енеїди» ви ще не бачили...

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

З Днем театру всіх причетних!

Вважаю, що сьогодні ми отримали серйозну заявку на наступну Шевченківську премію в номінації театральне мистецтво.

У День театру франківці показали виставу «Троянство». Режисер David Petrosyan. Автор твору – Максим Курочкін.

Такої «Енеїди» ви ще не бачили... фото 1

Тут не відтворюють класичний всім відомий текст, а розбирають сам механізм створення мистецького продукту на  основі цього тексту.

Глядач спостерігає за процесом. Тут вам і драматург, і сценарист, і продюсер, і... А хтось грає, по суті, сам себе.

Такої «Енеїди» ви ще не бачили... фото 2

Такої концентрації іронії, самоіронії стосовної нашої культури, маскультури, нашого театру, кіно, ЗМІ і наших уявлень про героїзм, здається, ще не було.

На сцені Театру Франка цього разу з’являються і запрошені актори, ця практика стає новою нормою для столичних театрів. І це працює, додає нових барв.

Такої «Енеїди» ви ще не бачили... фото 3

Крім акторів Національного театру Франка та інших театрів у виставі задіяні ветерани Артур Артіменьєв та Микола Левкун. Їх участь – живий нерв, який оголює всю фальш і декоративність «тилового» сприйняття війни.

Такої «Енеїди» ви ще не бачили... фото 4

Тепер про Шевченківську премію, з якої я почав. Для тих, хто збирається побачити «Троянство», зауважу, це точно не «Конотопська відьма – 2», яка теж отримала цю премію. І навряд чи нова вистава матиме таку ж популярність. Бо це не  лише про подивитися і посміятися. Це ще й про подумати. А в нас цей товар не дуже ходовий. Хотів би помилитися.

Такої «Енеїди» ви ще не бачили... фото 5

З Днем театру всіх причетних!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: театр вистава мистецтво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua