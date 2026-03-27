Такої «Енеїди» ви ще не бачили...

З Днем театру всіх причетних!

Вважаю, що сьогодні ми отримали серйозну заявку на наступну Шевченківську премію в номінації театральне мистецтво.

У День театру франківці показали виставу «Троянство». Режисер David Petrosyan. Автор твору – Максим Курочкін.

Тут не відтворюють класичний всім відомий текст, а розбирають сам механізм створення мистецького продукту на основі цього тексту.

Глядач спостерігає за процесом. Тут вам і драматург, і сценарист, і продюсер, і... А хтось грає, по суті, сам себе.

Такої концентрації іронії, самоіронії стосовної нашої культури, маскультури, нашого театру, кіно, ЗМІ і наших уявлень про героїзм, здається, ще не було.

На сцені Театру Франка цього разу з’являються і запрошені актори, ця практика стає новою нормою для столичних театрів. І це працює, додає нових барв.

Крім акторів Національного театру Франка та інших театрів у виставі задіяні ветерани Артур Артіменьєв та Микола Левкун. Їх участь – живий нерв, який оголює всю фальш і декоративність «тилового» сприйняття війни.

Тепер про Шевченківську премію, з якої я почав. Для тих, хто збирається побачити «Троянство», зауважу, це точно не «Конотопська відьма – 2», яка теж отримала цю премію. І навряд чи нова вистава матиме таку ж популярність. Бо це не лише про подивитися і посміятися. Це ще й про подумати. А в нас цей товар не дуже ходовий. Хотів би помилитися.

