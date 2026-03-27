Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг

Шість столичних театрів увійшли до десятки найдохідніших театрів України
Театральна галузь в Україні за 2025 рік отримала 7,2 млрд грн доходу

Українські театри за 2025 рік заробили 4,5 млрд грн, серед них 10 найдохідніших закладів отримали 2,28 млрд грн. Аналітики платформи Vkursi назвали театри, які отримали найбільший дохід у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vkursi

До Всесвітнього дня театру було названо 10 найдохідніших театрів України, які отримали найбільший прибуток у 2025 році. Перше місце здобув Національний академічний театр опери та балету імені Т. Г. Шевченка з доходом 405 млн грн. До слова, у десятку найдохідніших театрів увійшли шість театрів Києва.

10 найдохідніших театрів 2025 року

  1. Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка – 405 млн грн. Репертуар: «Весілля Фігаро», «Снігова королева», «Лісова пісня».
  2. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – 321 млн грн. Вистави: «Макбет», «Конотопська відьма».
  3. Одеський національний академічний театр опери та балету – 285 млн грн. Глядачам запам’яталися: «Кармен», «Лісова».
  4. Київський національний академічний театр оперети – 246 млн грн. Вистави: «Чикаго», «Sugar, або В джазі тільки дівчата».
  5. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – 232 млн грн. Серед репертуару у 2025 році: «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Я, «Побєда» і Берлін».
  6. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка – 219 млн грн. «Je t’aime», «Енеїда», «Шопеніана».
  7. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – 207 млн грн. Вистави: «Дім», «Острів скарбів», «Брати».
  8. Дніпровський академічний театр опери та балету – 124 млн грн. Серед репертуару: «Школа танців Соломона Шкляра», «Дон Кіхот».
  9. Київський муніципальний академічний театр опери і балету – 120 млн грн. Серед популярних вистав: «Патріот» та «Піноккія».
  10. Київський національний академічний Молодий театр – 19 млн грн. Один із найвідоміших театрів столиці, глядачі якого регулярно відвідували виставу «Кабаре».

Разом ці театри отримали 2,2 млрд грн доходу. Загалом за 2025 рік театральна галузь в Україні отримала 7,2 млрд грн доходу, йдеться про театри, цирки, філармонії та приватні юридичні особи.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів. 

Читайте також:

Читайте також

У середньому доходи Павла Ковтонюка в «Енергоатомі» сягають майже 1 млн грн за місяць
Стало відомо, скільки заробляє новий очільник «Енергоатома» Ковтонюк
10 березня, 14:05
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності
Україна отримала перший транш МВФ: куди спрямують кошти
3 березня, 08:58
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва
3 березня, 22:00
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
10 березня, 09:05
Курс валют на 15 березня 2026 року
Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
15 березня, 08:45
18 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 березня, 00:00
До грудня минулого року Андрій Костриця був незалежним членом Наглядової ради АТ «Українські розподільні мережі»
Мільйон +. Розкрито суми винагород членів наглядових рад обленерго
18 березня, 11:56
На камерній сцені Театру Лесі Українки обладнали справжній знімальний майданчик шоу «Хто хоче стати мільйонером»
Як вкрасти мільйон на очах у мільйонів? Інтерактивна судова драма у Театрі Лесі Українки: перші фото
Вчора, 20:16
Молодий театр розташований за адресою: вулиця Прорізна, 17
У Молодому театрі відбудеться прем'єра вистави про останнє літо легендарної Сари Бернар
20 березня, 09:14

Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг
Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
День театру 2026. Історія свята та найкращі привітання
День театру 2026. Історія свята та найкращі привітання
Чи давали Віктору Павліку укол? Скандал у Палаці «Україна» прокоментувала лікарка, яку викликали до артиста
Чи давали Віктору Павліку укол? Скандал у Палаці «Україна» прокоментувала лікарка, яку викликали до артиста
«Вона просто хайпує». Полякова звинуватила дружину Віктора Павліка на тлі скандалу з концертом співака
«Вона просто хайпує». Полякова звинуватила дружину Віктора Павліка на тлі скандалу з концертом співака
Турецький акторці Ханде Ерчел, яка зізналась росіянам у коханні, загрожує арешт
Турецький акторці Ханде Ерчел, яка зізналась росіянам у коханні, загрожує арешт

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
