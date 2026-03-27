Десять театрів в Україні, які заробляють найбільше грошей. Оприлюднено рейтинг

Театральна галузь в Україні за 2025 рік отримала 7,2 млрд грн доходу

Українські театри за 2025 рік заробили 4,5 млрд грн, серед них 10 найдохідніших закладів отримали 2,28 млрд грн. Аналітики платформи Vkursi назвали театри, які отримали найбільший дохід у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vkursi.

До Всесвітнього дня театру було названо 10 найдохідніших театрів України, які отримали найбільший прибуток у 2025 році. Перше місце здобув Національний академічний театр опери та балету імені Т. Г. Шевченка з доходом 405 млн грн. До слова, у десятку найдохідніших театрів увійшли шість театрів Києва.

10 найдохідніших театрів 2025 року

Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка – 405 млн грн. Репертуар: «Весілля Фігаро», «Снігова королева», «Лісова пісня». Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – 321 млн грн. Вистави: «Макбет», «Конотопська відьма». Одеський національний академічний театр опери та балету – 285 млн грн. Глядачам запам’яталися: «Кармен», «Лісова». Київський національний академічний театр оперети – 246 млн грн. Вистави: «Чикаго», «Sugar, або В джазі тільки дівчата». Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – 232 млн грн. Серед репертуару у 2025 році: «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Я, «Побєда» і Берлін». Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка – 219 млн грн. «Je t’aime», «Енеїда», «Шопеніана». Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – 207 млн грн. Вистави: «Дім», «Острів скарбів», «Брати». Дніпровський академічний театр опери та балету – 124 млн грн. Серед репертуару: «Школа танців Соломона Шкляра», «Дон Кіхот». Київський муніципальний академічний театр опери і балету – 120 млн грн. Серед популярних вистав: «Патріот» та «Піноккія». Київський національний академічний Молодий театр – 19 млн грн. Один із найвідоміших театрів столиці, глядачі якого регулярно відвідували виставу «Кабаре».

Разом ці театри отримали 2,2 млрд грн доходу. Загалом за 2025 рік театральна галузь в Україні отримала 7,2 млрд грн доходу, йдеться про театри, цирки, філармонії та приватні юридичні особи.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 27 березня відзначається Всесвітній день театру. У цей день святкують визначну роль театрального мистецтва в культурному розвитку суспільства, а також вітають усіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів.