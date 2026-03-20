Народному артисту Роману Луцькому – 40. Найяскравіші ролі та життєпис актора

Юлія Відміцька
Актор театру та кіно Роман Луцький святкує ювілей
фото: Roman Lutskyi/Facebook

У 2026 році Володимир Зеленський присвоїв Роману Луцькому звання народного артиста України

20 березня народний артист України Роман Луцький відзначає ювілей, йому виповнилося 40 років. Актор театру та кіно є лавреатом премій «Золота дзиґа» та «Кіноколо», серед його робіт різноманітні фільми та десятки вистав. «Главком» зібрав найцікавіші факти з творчості актора до його дня народження.

Життєпис актора

Народному артисту Роману Луцькому виповнилося 40 років
Роман Луцький народився 20 березня 1986 року на Івано-Франківщині. З дитинства він любив фотографувати та робив знімки на батьковий плівковий фотоапарат. Батько актора Михайло був фотографом. Майбутній актор не покинув творчість та вступив на режисуру естради та масових видовищ до Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

На третьому курсі навчання Роман Луцький почав ходити на заняття для студентів-акторів та вже за два роки офіційно змінив свою спеціалізацію. У 2006 році він зіграв свою першу роль сантехніка та батька трьох дітей у виставі «Шлюб по-італійськи».

У 2008 році Роман Луцький закінчив курс заслуженого діяча мистецтв України, професора Анатолія Грицана й народного артиста України Ростислава Держипільського. Того ж року Луцький став актором Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка.

Творчість Романа Луцького

Роман Луцький у фільмі «Сторожова застава»
кадр з фільму

Серед перших робіт у кіно Романа Луцького, його ролі у фільмах «Брати. Остання сповідь» – українська екранізація роману, «Параджанов», «Джмелиний мед» шведського письменника Торгні Ліндгрена. Також артист працює як актор дубляжу та грає в театрі.

Роман Луцький у виставі Франківського драмтеатру «Сватання на Гончарівці» за мотивами твору Г.Квітки-Основ'яненка
«Я – один з акторів, який більше любить камерний формат, він більше підходить до моєї внутрішньої організації. Там інтимніше, точніше, фальш не приймається. Я намагаюся бути різним у кожній виставі, я не належу до стабільних акторів. На сцені я люблю жити. Результати бувають різні: втішні та невтішні, але це завжди щиро. Зараз працюю лише в театрі. Проєкти є, але вони на майбутнє. Театр – це передусім актори. Й українські актори дуже професійні. Наприклад, польська режисерка Майя Клечевська, з якою я працював над виставою «Дзяди», наголосила, що наші актори просто геніальні», – сказав Роман Луцький в одному з інтерв’ю.

Роман Луцький і Надія Левченко у виставі «Підступність і кохання» за Ф.Шиллером
Одна зі стрічок актора, яка принесла йому популярність це фільм «Сторожова застава» за твором Володимира Рутківського. Після цієї ролі Романа Луцького, назвали одним із найперспективніших молодих українських акторів. «Я радий, що мого героя наслідуватиме молодь, у ньому вони нарешті побачили не заплаканого українця, а переможця. Люди скучили за цим», – говорив Роман Луцький в одному зі своїх інтерв’ю.

Стрічки з участю Романа Луцького 

Роман Луцький з Олегом Волощенком у фільмі Олександра Денисенка «Тарас. Поверенення»
  • «Параджанов»
  • «Брати. Остання сповідь»
  • «Тепер я буду любити тебе»
  • «Сторожова застава»
  • «Секс і нічого особистого»
  • «Тарас. Повернення»
  • «Дорога додому» (короткометражний)
  • «Віддана»
  • «Безславні кріпаки»
  • «Відблиск»
  • «Під вулканом»
  • «Вартові Різдва»

Нагороди та звання Романа Луцького

Роман Луцький у виставі «Дзяди» Франківського драмтеатру
Роман Луцький у виставі «Дзяди» Франківського драмтеатру
У 2018 році Роман Луцький отримав звання заслуженого артиста України. А у 2024 році актор став лавреатом Міжнародного кінофестивалю в Марракеші. Він здобув нагороду як найкращий актор у польському фільмі «Під вулканом». «Під вулканом» – мій третій фільм про війну, у якому немає боїв. Люди розуміють, що таке війна на фронті. Але війна всередині українських родин європейцям невидима. І фільм – це адвокація за Україну», – коментував Роман Луцький.

12 лютого 2026 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань провідним митцям колективу, які стали обличчями Івано-Франківського національого академічного драматичного театру імені Івана Франка. Серед нагороддених акторів Роман Луцький – артист драми, зірка фільмів «Сторожова застава», «Під вулканом» та багатьох резонансних вистав театру, який став одним із найвпізнаваніших акторів свого покоління. Роман Луцький отримав звання народного артиста України. 

