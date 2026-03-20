Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 березня

Національний музей декоративного мистецтва запрошує дітей і дорослих опанувати традиційне писанкарство на тематичному майстер-класі

Цими вихідними у столиці відбудеться низка знакових культурних подій: від масштабної ретроспективи геніального Івана Марчука, що займе всі поверхи Музею історії Києва, до ювілейного концерту Віктора Павліка у Палаці «Україна». На киян та гостей міста чекають графічні щоденники Гамлета Зіньківського, детективні інтриги у виставі «Вірні дружини» за участі зірок українського кіно, а також вечір сміливого гумору від «Підпільного Стендапу».

«Главком» підготував добірку подій на 21-22 березня, які допоможуть перезавантажитися та знайти натхнення.

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка Гамлета Зіньківського Проєкт 365 «Час не потрібен»

З 21 березня до 17 травня 2026 року у Музеї Ханенків триватиме виставка Гамлета Зіньківського – українського художника, який працює з графікою та стритартом. Проєкт 365 «Час не потрібен» представить новий цикл митця, створений упродовж 2025 року.

Щодня протягом року художник створював один малюнок. Так сформувався цикл 365 – рік, прожитий у режимі дисципліни, де кожен день має бути доведений до кінця. Річні серії – тривалий метод Зіньківського. Із 2013 року він що два роки створює графічні щоденникові цикли, повертаючись до цього формату та спостерігаючи за власною графікою, зміною ритму, формату і внутрішньою зібраністю. Проєкт 365, ключовий у творчості Гамлета, є демонстрацією прагнення до самовдосконалення та дисципліни. У планах художника – створити 10 таких серій і врешті представити їх разом.

У Музеї Ханенків проєкт 365 постає як своєрідний щоденник часу, відкритий для повільного перегляду та особистої інтерпретації. У серії малюнків він фіксував ситуації, пейзажі, вислови або короткі спостереження, що поєднали слово і графічний образ.

Для цієї виставки Музей Ханенків відкриває парадний вхід будівлі. Експозиція починається в портику, де природним чином розмістилася картина з цитатою Сенеки-стоїка. Далі чорна смуга перетинає й поєднує зали ханенківського особняка, перериваючись на 365 зафіксованих миттєвостях року Зіньківського, який винайшов власний спосіб вимірювати час: один день – один малюнок.

Гамлет Зіньківський – український художник, чия творчість поєднує стритарт, колаж, фотографію, книжкову ілюстрацію, картини і малюнок.

Коли: з 21 березня до 17 травня.

Місце проведення: Музей Богдана і Варвари Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17.

Майстер-клас «Великодня виставка»

Музей запрошує дітей і дорослих на майстер-клас з традиційного писанкарства. З давніх часів декорування курячих яєць мало сакральне значення, писанка була символом життя, оберегом для всієї родини. В різних куточках України використовували свої улюблені орнаменти і мотиви, фарби були здебільшого рослинного походження. Зараз писанка залишається одним з традиційних атрибутів святкування Великодня.

Під час майстер-класу ви матимете чудову можливість створити Великодню писанку в традиційній техніці воскового розпису. Вік учасників – від 7 років.

Кількість місць обмежена, обов’язковий попередній запис.

Коли: 21 березня, 13:00.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

Виставка «Червона книга. Акварельні звірі»

Виставка «Червона книга. Акварельні звірі» Євгенія Литвиненка досліджує взаємозв’язок природи й людської відповідальності, представляючи проєкт про зникаючі види з Червоної книги України. Художник використовує техніку акварелі по сирому з різними домішками.

Проєкт пропонує погляд на взаємозв’язок світу природи та людської відповідальності. Усі живі істоти є частиною єдиного біомеханізму, де кожен вид виконує свою функцію. Деякі види нерідко зникають непомітно, наче розтікаюча фарба. Якби зберегти їх було так само просто, як натиснути на клавішу Command (⌘) + S або Ctrl + S, ситуація могла б бути іншою. Проте на практиці це набагато складніше.

Головна мета проєкту – привернути увагу до унікального світу природи, який швидко зникає, залишаючи по собі лише спогади.

Євгеній Литвиненко – мультидисциплінарний художник. Мешкає та працює в Києві. У своїй художній практиці віддає перевагу аплікації, живопису і графіці. Брав участь у численних міжнародних виставках, зокрема: у iSaloni в Мілані, Maison & Objet у Парижі, Decorex у Лондоні, Boutique Design у Нью-Йорку, Zurich Design Weeks та I am u are у Лос-Анджелесі. Його роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном, а також у колекції Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві.

Коли: до 19 квітня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Театри

Вистава «Альбатроси»

У Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбудеться комедія «Альбатроси» за п’єсою Фредеріка Строппеля «З життя корисних копалин». Думаєте, що життя після 60-ти нудне і нецікаве? А після 70-ти це взагалі не життя? А у 80 життя вже просто немає? Як би не так! У 60 все тільки починається і чим далі, тим цікавіше! Принаймні, у цьому переконують п’ять неймовірних історій героїв вистави «Альбатроси». От лишень декілька сюжетів,

Прибігає ваша дружина додому, вимагає гроші на таксі, хоча мала б приїхати на власному авто, а потім каже, що подарувала усе ваше майно якомусь вкрай симпатичному молодому чоловіку...

Чи ви самі повертаєтесь з похорону друга разом з дружиною і тут дізнаєтесь, що і друг не друг, і дружина не кохана. Принаймні не тільки ваша. Або ж може таки кохана...

Отже, ці герої попри свій вік, встигають закохуватись, втрачати і знаходити знову. А ще – ревнувати, ревнувати, ревнувати... І головне – жити на повну. Так, ніби кожен день як останній. Так, ніби все це триватиме вічно.

Коли: 21 березня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Жити, не очікуючи смерті»

Це історія останнього літа життя легендарної французької акторки Сари Бернар. Сюжет розгортається на узбережжі Середземного моря, де хвора, але сповнена внутрішньої сили акторка разом зі своїм багаторічним компаньйоном Піту реконструює історію власної слави, сповнену іронії та гіркої самотності.

Спогади про власні тріумфи, блискучі ролі та бурхливе особисте життя переплітаються з теперішнім – тихим, крихким існуванням, наповненим внутрішньою гідністю. Перед нами постає образ жінки, яка прожила життя сповна й навіть перед обличчям хвороби не відмовляється від своєї головної ролі – бути живою.

«Жити, не очікуючи смерті» – це історія про мистецтво і пам’ять, про славу і самотність, але передусім про вибір жити попри все. Про здатність зберігати гідність, іронію та жагу до життя навіть тоді, коли завіса вже майже опустилась.

Коли: 22 березня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вулиця Прорізна, 17.

Вистава «Летюча миша»

Йоганн Штраус написав оперету «Летюча миша» за 42 дні і у цій виставі є все, щоб поринути у безтурботну атмосферу свята: вальс, шампанське, святково вдягнені дами та кавалери. А головне – сміх, інтрига та звичайно, кохання.

Здається, чи можна закохатися у власну жінку, якщо прожив з нею вже не один рік? Виявляється можна, якщо просто не впізнати її у маскарадному костюмі. І тоді ти ладен на все, аби спокусити загадкову красуню, яка насправді бачить тебе що дня і навіть встигла тобі набриднути.

Коли: 21 березня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Вірні дружини»

Непередбачувана вистава в жанрі детективу «Вірні дружини» для повного емоційного перезавантаження.

Цікава (якщо так можна сказати) історія відбувається вдома в Аліси – власниці оселі, де зібралися давні подруги, щоб відзначити повернення Аліси з тривалої подорожі. І все було би добре, якби раптом жінки не побачили серед подарунків… закривавлене намисто. Тепер потрібно зрозуміти, від кого воно і навіщо було надіслане. Ну а найцікавіше те, що в процесі «слідства» з’ясується що зразкові, на перший погляд, берегині сімейного вогнища мають-таки скелетик у шафці.

На сцені – зірки українського театру та кіно: Віра Кобзар, Наталія Васько, Анна Кошмал, Ксенія Вертинська, Анжеліка Гірич, Катерина Варченко.

Коли: 22 березня, 18:00.

Місце проведення: Центральний будинок збройних сил України, вул. Михайла Грушевського, 30/1.

Концерти

Ювілейний концерт Віктора Павліка

21 березня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться ювілейний концерт Віктора Павліка. Не пропустіть виступ, адже це унікальна можливість почути найкращі хіти артиста в найбільшій концертній установі України.

Пісні Віктора Павліка: «Ти з нами, Бог», «До тебе», «Синочку», «Афіни, Київ і Стамбул», «Шикидим».

Коли: 21 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт Onuka в Origin Stage

21 березня 2026 року в Origin Stage відбудеться концерт Onuka, яка два дні підряд виступає у столиці з різними програмами.

Артистка повертається до свого другого альбому Mozaïka. Разом із піснями, які допомогли співачці закріпитися серед зірок української сцени, вона виконає також нові хіти.

Пісні Onuka: Peremoha, Sama, 30KM, Misto, Time.

Концерт чоловічої хорової капели ім. Л.Ревуцького

Потужний, насичений, мелодійний спів єдиного в Україні великого чоловічого хору вразить вас своєю силою та емоційністю. Цей вечір стане справжнім святом української музики, де кожна пісня звучатиме як одкровення, розкриваючи багатство та глибину української культури.

Авторська програма головного диригента Артура Смірнова – «Мелодії України» – не залишить байдужим жодного слухача.

Коли: 22 березня, 15:00.

Місце проведення: Київський Будинок вчених НАН України, вулиця Володимирська, 45А.

Стендапи

Підпільний Стендап

У суботу заплановано вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу», який відбудеться в Underground Standup Club, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

У цей вечір виступатимуть:

Василь Байдак. 33 роки життя. 11 років в стендап-комедії. 21 рік без стендап-комедії. А куди ж подівся ще один рік? Він пішов на те, аби придумати щось цікаве в описі до себе. наче вийшло.

Олександр Качура. «Очкастий з Королів Крінжу».

Женя Коротков. Комік з акторською подачею, який змусить вас одночасно сміятись і плакати. В його жартах ви точно впізнаєте себе. Шоуранер «Підпільних Розгонів».

Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка, тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».

Коли: 21 березня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.

Сольний стендап Олександра Качури «Життя обирає»

У неділю свої нові жарти презентуватиме стендап-комік Олександр Качура.

«Ви можете прийти зі своєю парою, а можете й самі. В залі трохи пахнутиме кухнею, бо для вас готуватимуться страви. А Олександр вам буде розказувати жарти та сподіватися, що ви посмієтеся. Він репетирував», – пишуть організатори.

Коли: 22 березня, 16:00.

Місце проведення: Porta D`oro Trattoria, вул. Золотоворітська, 15.

Фестиваль адопції AdoptMe Days

21-22 березня у 10-му павільйоні ВДНГ відбудеться 20-й фестиваль адопції звірят AdoptMe Days. Це подія для тих, хто мріє знайти пухнастого члена родини, дізнатися більше про культуру адопції та просто провести вихідні з користю. На відвідувачів чекатимуть здорові тварини з майже 60 притулків Київщини, які дуже хочуть зустріти своїх петбатьків.

Багато притулків працюють на межі своїх можливостей, а цієї зими особливо. Попри все, вони рятували, зігрівали й вірили: весна принесе їхнім підопічним щось більше за тепло – вона подарує їм дім. Вже цими вихідними у Києві відбудеться Перший фестиваль адопції звірят AdoptMe Days.

Чому цей вікенд варто провести саме тут:

Врятувати одразу два життя. Коли хтось забираєте додому одного хвостика, у притулку звільняється місце для іншої тварини, яка критично потребує допомоги.

Адопція – це про любов, а не про гроші. Усі тварини на фестивалі віддаються у родини безкоштовно. До того ж організатори Pethouse та Gostomel Shelter подбали, щоб перші дні разом були комфортними: новоспечені петбатьки отримають корм, іграшки, смаколики та інші корисні подарунки від партнерів.

Жодних складних процедур. Шлях до петбатьківства складається з трьох простих кроків: знайомство з улюбленцем та спілкування з представником притулку, ветеринарний контроль на місці та реєстрація звірячого і людського щастя.

Познайомитись зі здоровим звірятком. Не обовʼязково забирати тварину одразу – приходьте просто поспілкуватися. На фестивалі буде 400 котиків і песиків різного віку, кольору та характеру. Кожен із них ретельно підготовлений до зустрічі: вакцинований, оброблений від паразитів та стерилізований (якщо дозволяє вік).

Стати частиною пухнастої спільноти. За два роки AdoptMe Days став місцем, де тисячі українців уже зробили свій вибір – стали люблячими петбатьками 2 170 тварин із притулків. Навіть якщо поки не готові до адопції, приходьте підтримати один із 60 притулків-учасників донатом або просто розкажіть про фестиваль друзям.

Як повідомили «Главкому» організатори фестивалю AdoptMe Days, у грудні їм вдалося прилаштувати 123 котика та песика у родини, а також зібрати більше 80 тис. грн, які отримав притулок-учасник БО «Благодійний фонд «Хвостаті».

Коли: 21–22 березня, 13:00-19:00.

Місце проведення: ВДНГ, павільйон №10. Вхід вільний.