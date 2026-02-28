Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій

В Українсько-данському молодіжному домі відкрилася виставка Катерини Дорошиної «Точка неповернення», присвячена Дню Героїв Небесної Сотні

Перший тиждень весни у столиці пропонує події на будь-який смак: відвідайте знакову виставку «Точка неповернення» про Революцію Гідності або зануртеся у пошуки внутрішнього спокою на експозиції Лесі Бабляк «Жити життя». Мала опера запрошує на благодійну прем’єру про повернення героя з війни «Макарій із Вальгалли», а гурт «Друга Ріка» запрошує на шоу «Я є!» у Палаці Спорту.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 2-8 березня.

Зміст

Музеї

Виставка «Точка неповернення»

В Українсько-данському молодіжному домі відкрилася виставка Катерини Дорошиної «Точка неповернення», що присвячена Дню Героїв Небесної Сотні.

Ця експозиція – спогад про перші дні Революції Гідності через особисті кадри та артефакти. Вона торкається болючих дат сучасної історії: День Героїв Небесної Сотні та початок окупації Криму, роковини повномасштабного вторгнення та Дня спротиву окупації Криму і Севастополя. Але передусім виставка про часи, коли цих дат ще не було в календарі — про віру, єдність, гарячий чай у пластикових стаканчиках і перші імпульси солідарності, що згодом стали історією.

Коли: до 6 березня 2026 року.

Місце проведення: Українсько-данський молодіжний дім, вул. Володимирська, 5Б.

Виставка Лесі Бабляк «Жити життя»

5 березня о 17:00 у Музеї української діаспори відкривається персональна виставка художниці Лесі Бабляк «Жити життя». Проєкт представляє арт-дослідження внутрішніх трансформацій мисткині, що відбулися за роки великої російсько-української війни.

Експозиція об’єднує дві різні за змістом серії робіт. Перша – це художня хронологія війни, яку Леся Бабляк створювала протягом перших двох років повномасштабного вторгнення. Ці твори стали фіксацією трагічних подій в Україні, що зрештою привели авторку до емоційного спустошення. Друга частина, розпочата весною 2024 року, присвячена образам саду. Квіти, що наполегливо пробиваються на згорьованих землях, стали для художниці символом зцілення та пошуку внутрішнього спокою.

«Більше чотирьох років війни... В мені боролися, змінювалися різні емоції й стани. Всі ці трансформації знаходили відображення у моїх творах. Хто я, порівняно з тією, що була на початку? Це питання я намагаюся дослідити у цьому проєкті, спираючись на власний досвід», – зазначає художниця Леся Бабляк.

«Жити життя» – це спроба мисткині осмислити власний шлях від документації руйнувань до утвердження сили життя. Виставка демонструє, як емоційні стани художниці – від болю до надії – трансформувалися у візуальні образи, де і воєнна хроніка, і «естафета цвітіння» є невід’ємними частинами єдиного досвіду життєствердження.

Коли: з 5 березня по 5 квітня 2026 року. Вхід на відкриття 5 березня о 17:00 – вільний.

Місце проведення: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б.

Театри

Стріп спектакль «Повія»

У МЦКМ «Жовтневий палац» відбудеться спектакль «Повія». Роман Панаса Мирного «Повія» на конкретному прикладі розповідає про тяжке становище жінок. З тих часів багато чого змінилося, але деякі проблеми досі залишаються актуальними.

«Повія» – перший танцювальний спектакль у жанрі стріп. Це свіжий погляд на драматичну історію сільської дівчини Христі. Цікава, натхненна та захоплююча вистава зруйнує всі стереотипи про стріп. Спектакль «Повія» поєднує естетику, вишуканість та драматизм в сукупності з неймовірною хореографією. Актори-танцівники проживають чуттєву історію, яку ви теж зможете відчути. Це абсолютно новий формат вистави, який не залишить байдужим жодного глядача, переконують організатори.

Коли: 3 та 4 березня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вистава «Випадок у готелі Дю Комерс»

Низка кумедних непорозумінь, пригод та курйозів. Несподівані повороти сюжету і багато чого іншого.

Автор п’єси – популярний французький драматург ХХ сторіччя Франсіс Вебер, за сценаріями якого було знято безліч комедій із найвідомішими коміками світу.

Вистава на дві дії.

Коли: 4-5 березня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

Вистава «Макарій із Вальгалли»

5 березня о 18:00 на сцені Київської малої опери відбудеться премʼєра вистави «Макарій із Вальгалли» за пʼєсою ветерана і драматурга Юрія Вєткіна у постановці Олекси Гладушевського.

Це сучасна українська драма про героя після війни. Про повернення, яке не гарантує спокою. Про внутрішню Вальгаллу, де кожен веде власну битву за памʼять, гідність і право жити далі. Текст Юрія Вєткіна народжений з особистого досвіду, тому звучить відверто і без прикрас.

Постановка відбудеться в естетиці, гламурі та впізнаваному стилі Олекси Гладушевського. Через метафоричність, багатошарові образи та приховані сенси, режисер створює сценічний простір у якому краса форми контрастує з глибиною змісту. Це буде емоційно, візуально сильно і концептуально.

Премʼєра відбудеться в підтримку захисників з 36-тої та 79-тої бригад ЗСУ

Коли: 5 березня, 19:00.

Місце проведення: Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.

Вистава «Всі мої колишні»

«Всі мої колишні» – чудовий спектакль про те, що кохання буває набагато ближче, ніж його шукають. Уявіть, що бізнесмен вирішує, що його розмірене життя потребує пристрасті. До цього можуть призвести такі кординальні зміни? Можно отримати три катастрофи, уособленням яких є три жінки. На вас чекають сміх, гра та перевтілення.

В ролях:

заслужена артистка України Марина Андрощук

народний артист України Олексій Вертинський

Артем Ємцов

Ігор Іванов.

Коли: 4 березня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Концерти

Єдиний Квартал

7 та 8 березня 2026 року у «Палаці Україна» відбудеться концерт «Єдиний Квартал». Організатори обіцяють глядачам гарний весняний настрій. Під час концерту відбуватиметься телезйомка.

Концерт «Єдиний Квартал» – це чудова нагода відчути пульс життя та зануритись в неперевершену атмосферу гумору.

Коли: 7-8 березня, 17:00.

Місце проведення: Палац Україна, вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт гурту Nazva

7 березня 2026 року у київському клубі Origin Stage відбудеться концерт гурту Nazva. Автори хітів «Сіґеле-міґеле» та «Чужію я» вперше за рік повертаються до Києва із особливою програмою.

Гурт Nazva – це галицько-донбаський дует Павла Гоца (м. Львів) та Ярослава Яровенка (м. Горлівка). Свій стиль музиканти визначають як «альтернативний етно-арт хаус». Проєкт виріс із музичного театру, що досі відчувається у їхніх живих виступах – це завжди не просто концерт, а перформанс із вивіреною драматургією та специфічною подачею.

Глядачі почують як знакові пісні, що вже стали частиною сучасної поп-культури, так і треки, що ще не вийшли на стрімінгах. Сет-лист вечора включатиме знакову «Сіґеле-міґеле», глибоку рефлексію «Чужію я», ліричну «Тихо-тихо», а також пісні «На дно», «Дракон», «Донбас» та абсолютно новий матеріал, над яким музиканти працювали під час студійної паузи.

«Ми зараз рідко граємо концерти, тому кожен виступ для мене особливий. Приходьте розділити вечір 7-го березня з нами», – зазначив Павло Гоц.

Гурт прозвучить у розширеному складі: разом із засновниками на сцену вийдуть Данило Білоус (ударні), Софія Бершова (флейта) та Андрій Кізім (баритон-саксофон).

Коли: 7 березня, 19:00.

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16а.

Концерт Lama

Lama запрошує на великий весняний концерт, який відбудеться 8 березня в Caribbean Club. Lama – проєкт, створений у творчому тандемі Наталії Дзеньків та саундпродюсера Віталія Телезина. Нещодавно артистка відзначила 20-річчя на сцені успішними оркестровими концертами, зібравши повні зали у Києві та Львові.

Для тих, хто не встиг потрапити на ювілейні концерти, і для тих, хто хоче знову відчути цю емоцію наживо, Lama створює особливий весняний концерт у Caribbean Club.

У програмі лунатимуть пісні, що стали символами епохи й частиною особистих історій мільйонів слухачів: «Мені так треба», «Літак», «Моє серце», «Знаєш, як болить», «Ангел», «Мій милий», «Привіт, привіт», «Сильні люди», «Тішу» та багато інших композицій, які завжди звучать щиро й емоційно.

Коли: 8 березня, 19:00.

Місце проведення: Caribbean Club, вул. Симона Петлюри, 4.

Концерт гурту «Друга Ріка». «Я є!»

8 березня 2026 року культовий український рок-гурт «Друга Ріка» відзначить 30-річчя колективу великим концертом «Я є!» у столичному Палаці Спорту. На честь ювілею музиканти презентують ексклюзивне технологічне рок-шоу з неочікуваними дуетами та новий альбом, який розпочне наступну сторінку творчості гурту.

Назва шоу «Я є!» – не випадкова. Вона перегукується з дебютним альбомом і заголовним його треком, з якого три десятиліття тому почалася велика музична історія під назвою «Друга Ріка».

«Так мало тут тебе», «Вже не сам», «Відчиняй», «Три хвилини», «Секрет», «Чи ти почув» — протягом 30 років пісні гурту «Друга Ріка» ставали саундтреками різних періодів життя декількох поколінь українців. Разом з артистами слухачі проживали моменти радості, суму, розпачу, гніву, страху та надії на світлий фінал для кожної історії.

«Шоу «Я є!» – це нагадування, що в сьогоднішньому бентежному світі потрібно чути себе і дозволяти собі бути різними, попри всі нав’язані стереотипи та правила. Адже що б не сталося, треба пам’ятати: ти – твоя найбільша цінність», – лідер гурту та музичний продюсер ювілейного рок-шоу Валерій Харчишин.

Коли: 8 березня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Концерт Dantes

8 березня 2026 року у КИТ відбудеться концерт Dantes у Києві. Володимир Дантес запрошує вас на презентацію нового EP, в якому будуть представлені одразу п'ять нових пісень. Співак виступить з новим складом музикантів, що гарантує якісно інший рівень звуку. Спеціально під цей виступ спроєктовано незвичайну сцену у павільйоні КИТ.

Коли: 8 березня, 19:00.

Місце проведення: КИТ, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Стендапи

Вечір Імпровізації Андрія Бережко та Марка Свиридюка

Вечір Імпровізації Андрія Бережко та Марка Свиридюка – це незабутня подія для всіх, живе спілкування та справжні емоції. Марк Свиридюк та Андрій Бережко будуть імпровізувати на сцені удвох. Талановиті коміки з неперевершеним почуттям гумору, запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхні спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами.

Коли: 2 березня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Весняний стендап на Подолі

8 березня – день безжального гумору. На Подолі відбудеться стендап, де весна звучить у кожному жарті, а атмосфера легка, як перший теплий вітер.

Цього вечора на сцені виступатимуть: Ануар Айяд, Катя Накоп'юк, Богдан Боярин, Магамед Мурадов, Саша Шпек.

Орнанізатори обіцяють, що буде щиро, гостро, місцями пікантно та дуже смішно.

Коли: 8 березня, 19:30.

Місце проведення: 3B Cafe, вул. Хорива, 23.