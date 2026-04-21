Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Вкрадений спадок та чеченський слід. Загадка винахідника Колбуна, що зник у Бучі

Микола Колбун
фото: uatv.ua

Що сталося з винахідником Миколою Колбуном після окупації Бучі

Буча, березень 2022-го. 77-річний винахідник Микола Колбун зникає у перші дні окупації.

Його шукають рідні, друзі. Безрезультатно. А далі починається щось схоже на трилер.

Зниклий чоловік раптом «оживає» у полоні у Гомелі і «переписує» заднім числом своє майно на геть сторонніх людей. Квартири в Києві, будинок під столицею, комерційна нерухомість... Загалом майже на мільйон доларів.

Далі – новий поворот. Колбун «рятується» з Білорусі, «лікується» в Австрії і нібито там помирає... Тіла немає досі. Відповідей теж. Але є чіткий чеченський слід.

За версією слідства, ключову роль у схемі відіграє близький знайомий Колбуна, виходець із Чечні. Саме він разом зі спільниками міг спланувати повне захоплення активів вченого.

Свідки, які бачили Колбуна востаннє, говорять про те, що його виводили з дому окупанти, впізнають серед них чеченців.

Паралельно після зниклого вченого з'являється цілий «караван спадкоємців»: молода жінка, яка дивом опинилася поруч із літнім винахідником в останні роки його життя, і ціла команда, яка втручається у державні реєстри, щоб закріпити контроль над чужим майном.

«Главком» розслідував цю історію кілька років. Наша Наталка Прудка особисто знала вченого і підприємця, тому першою била на сполох, дізнавалася, що відбувається і як заплутуються сліди... Проте на прохання правоохоронців ми довго не оприлюднювали те, що знали.

Лише 31 березня 2026 року Офіс генпрокурора заявив: злочинну групу викрито. Але головна загадка досі не розгадана

Що насправді сталося з Миколою Колбуном? Остання надія на аналіз ДНК, який має встановити, кому належать рештки спалених тіл у Бучі, які досі не опізнані. Для цього буде проведена ексгумація тіла матері вченого.

Вперше в деталях ця дуже зухвала історія – у розслідуванні «Главкома»👇Винахідник Колбун зник у Бучі, «переписав» майно на аферистів і «помер» в Австрії. Детектив з чеченським слідом
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
