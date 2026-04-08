«Туалетна схема» на 14 млн у Голосіївському районі: прокуратура йде до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua

«Туалетна схема» на 14 млн у Голосіївському районі: прокуратура йде до суду
Київрада вже віддала в оренду комунальну землю під цю самочинно зведену будівлю на вул. Героїв Маріуполя
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Право власності на будівлю було вперше оформлене фізичною особою на підставі документів, які офіційними органами ніколи не видавалися

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду з позовом про скасування права власності на самочинно зведену будівлю по вул. Героїв Маріуполя. Окрім скасування реєстрації нерухомості площею майже 246 кв. м, прокурори наполягають на поверненні територіальній громаді земельної ділянки, на якій розташований об’єкт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що право власності на вказану будівлю було вперше оформлене фізичною особою на підставі документів, які офіційними органами ніколи не видавалися. У подальшому незаконно зареєстровану нерухомість перепродали. Використовуючи факт наявності права власності на споруду, новий власник домігся від Київської міської ради рішення про відведення в оренду цієї землі вартістю 14 млн грн.

Самочинно зведена будівля розташована на вул. Героїв Маріуполя
Самочинно зведена будівля розташована на вул. Героїв Маріуполя
фото: Київська міська прокуратура

Прокурори наголошують: будівництво є самочинним, оскільки земельна ділянка під ці цілі не виділялася, а дозвільна документація на зведення об’єкта відсутня. Таким чином, реєстрація права власності та подальша оренда землі відбулися з порушенням законодавства.

Право власності на вказану будівлю було вперше оформлене фізичною особою на підставі документів, які офіційними органами ніколи не видавалися
Право власності на вказану будівлю було вперше оформлене фізичною особою на підставі документів, які офіційними органами ніколи не видавалися
фото: Київська міська прокуратура

Наразі Голосіївська окружна прокуратура просить суд:

  • скасувати незаконну реєстрацію права власності на об’єкт;
  • зобов’язати відповідача звільнити комунальну земельну ділянку;
  • знести самочинно збудовані конструкції за рахунок відповідача.

На даний час судове провадження за цим фактом відкрито, розгляд справи триває.

Нагадаємо, столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою». Депутати Київради та чиновники КМДА шукали комерційно привабливі ділянки в Києві, які можна було б вивести через «туалетну схему». За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта, голова земельної комісії мерії Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького, мовиться в розслідуванні.

За даними розслідування, чиновники мали можливість втручатися в київський процес оформлення землі настільки, щоб вільно відображати у документації Департаменту земельних ресурсів КМДА неіснуючу нерухомість, що давало право на оренду чи викуп землі за спрощеною процедурою, тобто без аукціонів.

27 лютого 2025 року, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

«Туалетна схема» на 14 млн у Голосіївському районі: прокуратура йде до суду
«Туалетна схема» на 14 млн у Голосіївському районі: прокуратура йде до суду
