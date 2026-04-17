Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)
Українські бійці показали, як нині виглядає Костянтинівка
фото: скрин з відео

Російська пропаганда готує виправдання для ударів по Костянтинівці, поширюючи брехню про «переодягнених військових»

Російські пропагандистські ресурси розпочали нову хвилю дезінформації щодо ситуації в Костянтинівці Донецької області. Окупанти стверджують, що українські військові нібито маскуються під мирних жителів, щоб приховати свою присутність у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські медіа розповсюджують заяви, що бійці Збройних Сил України в Костянтинівці буцімто «ховаються під виглядом цивільних», надягаючи цивільний одяг поверх військової форми. Також пропагандисти переконують свою аудиторію, що військові займають верхні поверхи житлових багатоповерхівок.

«Фейки про «військових у цивільному» – це типова тактика агресора, спрямована на виправдання ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Намагаючись легітимізувати вбивства мирних мешканців, пропаганда заздалегідь намагається представити кожну жертву як «переодягненого солдата», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Зауважимо, Костянтинівка щодня перебуває під вогнем. Окупанти тероризують місто авіабомбами та реактивною артилерією. Наразі у населеному пункті залишаються близько 2,5 тис жителів, які живуть під постійними обстрілами. Жодні «перевдягання» не мають місця – місто намагається вижити під систематичним російським терором.

Національна поліція України оприлюднила відео, як нині виглядає Костянтинівка на Донеччині.

Влада та правозахисники закликають не піддаватися на провокації ворога та довіряти лише офіційним джерелам інформації. 

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині. 

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області.

Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)
Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)
Іран розблокував Ормузьку протоку, Зеленський увів нові санкції проти РФ. Головне за 17 квітня 2026
Іран розблокував Ормузьку протоку, Зеленський увів нові санкції проти РФ. Головне за 17 квітня 2026
Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання
Мінрозвитку відібрало перші громади для модернізації водопостачання
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
Чи вимикатимуть світло 18 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 18 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
