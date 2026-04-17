Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)

Російська пропаганда готує виправдання для ударів по Костянтинівці, поширюючи брехню про «переодягнених військових»

Російські пропагандистські ресурси розпочали нову хвилю дезінформації щодо ситуації в Костянтинівці Донецької області. Окупанти стверджують, що українські військові нібито маскуються під мирних жителів, щоб приховати свою присутність у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російські медіа розповсюджують заяви, що бійці Збройних Сил України в Костянтинівці буцімто «ховаються під виглядом цивільних», надягаючи цивільний одяг поверх військової форми. Також пропагандисти переконують свою аудиторію, що військові займають верхні поверхи житлових багатоповерхівок.

«Фейки про «військових у цивільному» – це типова тактика агресора, спрямована на виправдання ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Намагаючись легітимізувати вбивства мирних мешканців, пропаганда заздалегідь намагається представити кожну жертву як «переодягненого солдата», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Зауважимо, Костянтинівка щодня перебуває під вогнем. Окупанти тероризують місто авіабомбами та реактивною артилерією. Наразі у населеному пункті залишаються близько 2,5 тис жителів, які живуть під постійними обстрілами. Жодні «перевдягання» не мають місця – місто намагається вижити під систематичним російським терором.

Національна поліція України оприлюднила відео, як нині виглядає Костянтинівка на Донеччині.

Влада та правозахисники закликають не піддаватися на провокації ворога та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області.