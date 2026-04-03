Міноборони повідомило, скільки українських територій захопила РФ у березні

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Міноборони повідомило, скільки українських територій захопила РФ у березні
Ворог зміг захопити лише 160 км кв., втративши майже 34 тис. осіб
фото: Reuters (ілюстративне)

Армія РФ минулого місяця наростила інтенсивність авіаударів

Минулого місяця російська армія змогла захопити близько 160 кв. км українських територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Як зазначила пресслужба відомства, площа відповідає квадрату зі стороною трохи більш як 12 км – і є результатом місяця активних наступальних дій.

Російська армія у березні наростила інтенсивність авіаударів, застосувавши найбільшу з початку року кількість керованих авіаційних бомб (КАБ) – 7987. Це на 1 500 КАБів більше, ніж у лютому.

Міноборони повідомило, що за березень російські війська провели 4 985 бойових зіткнень та здійснили близько 115 тис. артилерійських обстрілів. Водночас, за оцінками української сторони, втрати противника за березень становили майже 34 тис. осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про зміну тактики російських атак і попередив про нові загрози для критичної інфраструктури. За його словами, після масованих ударів по енергетиці ворог може переключитися на інші вразливі системи.

Глава держави зазначив, що цієї зими Україна зазнала значного тиску через регулярні атаки РФ по енергетичних об’єктах, однак противник частково виснажив свої ресурси.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

