Міноборони повідомило, скільки українських територій захопила РФ у березні

Армія РФ минулого місяця наростила інтенсивність авіаударів

Минулого місяця російська армія змогла захопити близько 160 кв. км українських територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Як зазначила пресслужба відомства, площа відповідає квадрату зі стороною трохи більш як 12 км – і є результатом місяця активних наступальних дій.

Російська армія у березні наростила інтенсивність авіаударів, застосувавши найбільшу з початку року кількість керованих авіаційних бомб (КАБ) – 7987. Це на 1 500 КАБів більше, ніж у лютому.

Міноборони повідомило, що за березень російські війська провели 4 985 бойових зіткнень та здійснили близько 115 тис. артилерійських обстрілів. Водночас, за оцінками української сторони, втрати противника за березень становили майже 34 тис. осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про зміну тактики російських атак і попередив про нові загрози для критичної інфраструктури. За його словами, після масованих ударів по енергетиці ворог може переключитися на інші вразливі системи.

Глава держави зазначив, що цієї зими Україна зазнала значного тиску через регулярні атаки РФ по енергетичних об’єктах, однак противник частково виснажив свої ресурси.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що поточна ситуація на фронті залишається складною, однак є найкращою за останні десять місяців. Такий висновок, за його словами, підтверджують і українська, і британська розвідки.