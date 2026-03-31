Росіяни атакували 18 населених пунктів Харківщини: є постраждалі

glavcom.ua
Росіяни масовано атакували область дронами різних типів.
фото: Харківська ОВА

Десятки дронів і ударів за добу, пошкоджені підприємства та житло

На Харківщині за минулу добу під російськими ударами перебували 18 населених пунктів, унаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

російські війська активно застосовували безпілотники різних типів. У селищі Великий Бурлук 46-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Також у селі Вишнівка Кіндрашівської громади постраждала 50-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу 65-річній жінці, яка постраждала 29 березня внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Курилівка, та 58-річному чоловіку, який 24 березня зазнав травм через обстріл у селі Колодязне Дворічанської громади.

За даними ОВА, росіяни атакували область чотирма БПЛА «Герань-2», одним БПЛА «Ланцет», дев’ятьма БПЛА «Молнія», чотирма FPV-дронами, а також 29 безпілотниками, тип яких встановлюється.

У Богодухівському районі пошкоджені цивільне підприємство у селі Івано-Шийчине, типографія у селищі Золочів, навчальний заклад у селі Братениця, складське приміщення та автомобіль у селі Рясне, а також електромережі у селі Шуби.

У Куп’янському районі пошкоджені гараж у селі Приколотне та електромережі у селищі Великий Бурлук.

В Ізюмському районі пошкоджені будинок і автомобіль у селі Поляна, а також автомобіль у селі Федорівка.

У Харківському районі пошкоджені електромережі у селах Дворічний Кут і Руська Лозова, два будинки у селищах Пересічне і Слатине, ферма у селі Шовкопляси, а також будинок і дві господарчі споруди у селі Безруки. У селі Лиман Чугуївського району пошкоджений будинок.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 171 людину. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 25 690 осіб.

Нагадаємо, що у ніч на 31 березня росіяни атакували Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА. 

