Бої за Мирноград та Покровськ: аналітики DeepState дали тривожний прогноз

Іванна Гончар
Під Покровськом і Мирноградом погіршується ситуація
фото: DeepState

Ворог накопичує техніку і людей

Російські війська накопичують піхоту та техніку на півдні Мирнограду, використовуючи зону, недосяжну для українських дронів. Про це повідомляють аналітики DeepState, пише «Главком».

«Противник має можливість накопичувати піхоту та техніку… за рахунок того, що українські пілоти не мають змоги туди діставати дронами», – зазначають аналітики.

За їхніми даними, раніше росіяни стягнули до південних околиць міста ствольну артилерію, а тепер використовують накопичені ресурси для тиску на північні райони.

«Наразі накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію», – йдеться в повідомленні.

Водночас зафіксовано просування ворога та закріплення позицій на північ від Рівного, що створює загрозу українським силам у районі Світлого.

Окремою проблемою є контроль росіянами повітряного простору.

«Противник контролює дронами kill-zone в радіусі 20 км від центру Мирнограду та здійснює ураження по всьому, що рухається», – зазначають у DeepState. Це значно ускладнює переміщення та бойову роботу українських сил.

Активні бойові дії тривають і в напрямку Покровська. Російські війська тиснуть у бік Гришиного та майже повністю окупували село. Також усе частіше фіксуються інфільтрації противника в районах Новоолександрівки та Василівки.

До слова, президент України Володимир Зеленський розкрив чергові дедлайни, які Кремль поставив перед своїми окупаційними військами. За словами глави держави, російське командування визначило конкретні цілі на Донеччині, які мають бути досягнуті до символічної для РФ дати – початку травня. Зокрема президент назвав Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. 

