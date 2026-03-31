Голова САП Клименко засвітив свою зарплату: опублікована декларація

Лише в грудні минулого року Клименко отримав виплат на 1 млн грн

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко задекларував понад 5 млн грн доходу у вигляді заробітної плати за 2025 рік. Лише за грудень посадовець отримав виплат на суму близько 1 млн гривень. Про це свідчать дані, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з документом, основне джерело доходів прокурора – заробітна плата. Якщо протягом року середньомісячні виплати Клименка коливалися в межах 150–160 тис. грн, то наприкінці 2025 року вони різко зросли. Зокрема, у грудні він отримав кілька виплат, загальна сума яких перевищила 1 млн грн, включаючи рекордну одноразову виплату у 764 тис. грн.

У власності головного антикорупційного прокурора є лише кімната площею 18,5 кв. м та земельна ділянка в селі Дмитрівка під Києвом.

Водночас його дружина має право безоплатного користування квартирою в столиці площею 78 кв. м, яка належить Олександру Лаптію, та орендує 2 паркомісця. Сам Олександр Клименко може безоплатно користуватись квартирою в Києві, що ймовірно належить його батькові.

Олександр Клименко офіційно не володіє автомобілем. Однак він задекларував право користування автівкою Volkswagen CC 2012 року випуску, яка належить Оксані Ракітіній. Дружина посадовця володіє Mini Cooper Countryman.

На банківських рахунках Олександр Клименко зберігає понад 5 млн грн. Крім того, він задекларував суми готівкою – понад $139 тис.

Нагадаємо, Олександр Клименко – колишній детектив НАБУ, який очолив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру влітку 2022 року. Наприкінці минулого року експрокурор САП Станіслав Броневицький звинуватив Клименко начебто у незаконному отриманні статусу адвоката.