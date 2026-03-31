Голова САП Клименко засвітив свою зарплату: опублікована декларація

Дарія Демяник
Дарія Демяник
Голова САП Клименко засвітив свою зарплату: опублікована декларація
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко
фото: suspilne.media

Лише в грудні минулого року Клименко отримав виплат на 1 млн грн

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко задекларував понад 5 млн грн доходу у вигляді заробітної плати за 2025 рік. Лише за грудень посадовець отримав виплат на суму близько 1 млн гривень. Про це свідчать дані, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій. 

Згідно з документом, основне джерело доходів прокурора – заробітна плата. Якщо протягом року середньомісячні виплати Клименка коливалися в межах 150–160 тис. грн, то наприкінці 2025 року вони різко зросли. Зокрема, у грудні він отримав кілька виплат, загальна сума яких перевищила 1 млн грн, включаючи рекордну одноразову виплату у 764 тис. грн.

У власності головного антикорупційного прокурора є лише кімната площею 18,5 кв. м та земельна ділянка в селі Дмитрівка під Києвом.

Водночас його дружина має право безоплатного користування квартирою в столиці площею 78 кв. м, яка належить Олександру Лаптію, та орендує 2 паркомісця. Сам Олександр Клименко може безоплатно користуватись квартирою в Києві, що ймовірно належить його батькові.

Олександр Клименко офіційно не володіє автомобілем. Однак він задекларував право користування автівкою Volkswagen CC 2012 року випуску, яка належить Оксані Ракітіній. Дружина посадовця володіє Mini Cooper Countryman.

На банківських рахунках Олександр Клименко зберігає понад 5 млн грн. Крім того, він задекларував суми готівкою – понад $139 тис.

Нагадаємо, Олександр Клименко – колишній детектив НАБУ, який очолив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру влітку 2022 року. Наприкінці минулого року експрокурор САП Станіслав Броневицький звинуватив Клименко начебто у незаконному отриманні статусу адвоката.

Читайте також

З 2022 року сім’я Володимира Прокопіва (на фото дружина Віра) переїхала до Німеччини
Бере допомогу як біженка і купила елітний електрокар. Дружина заступника Кличка відзначилася дорогою обновою
Вчора, 21:15
За 2025 рік сім’я Крупи задекларувала понад 9 млн грн доходу
«Королева МСЕК» Крупа подала нову декларацію: показала, чим збагатилася під час перебування під слідством
23 березня, 21:31
Трамп заявив, що радий смерті Роберта Мюллера
Трамп порадів смерті ексдиректора ФБР, який розслідував його зв’язки з Росією
21 березня, 21:50
НАЗК зробило заяву про декларацію Єрмака
Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал
20 березня, 11:24
Засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Максима Матерухіна на станції фунікулера Артем Косов під час засідання апеляційного суду. Київ, 11 березня 2026 року
Убивство підлітка на фунікулері. Відбулося друге засідання апеляції на вирок Косову
12 березня, 09:23
Хмельницький депутат ризикує втратити практично все майно
Суд вирішить долю активів депутата з Хмельниччини: сума конфіскації вражає
6 березня, 19:13
У 2025 році до суду передано чотири десятки справ щодо катувань, кожен другий вирок передбачає реальне позбавлення волі для силовиків
Кати у погонах. 12 історій про те, за що судять правоохоронців права людини
5 березня, 20:45
Критика, а не маніпуляції: що не так із заявою НАЗК про декларації Галущенка
Критика, а не маніпуляції: що не так із заявою НАЗК про декларації Галущенка
5 березня, 10:30
Наступного разу Броварський міськрайонний суд повернеться до справи Януковича 10 березня 9:50
Розстріли на Майдані: оголошення обвинувачення Януковичу знову відкладено
3 березня, 13:37

Політика

Військовий облік жінок: у Раді з'явився законопроєкт
Військовий облік жінок: у Раді з'явився законопроєкт
Голова САП Клименко засвітив свою зарплату: опублікована декларація
Голова САП Клименко засвітив свою зарплату: опублікована декларація
Трудився без перепочинку. Єрмак забрав чверть мільйона відпускних після звільнення з Офісу президента
Трудився без перепочинку. Єрмак забрав чверть мільйона відпускних після звільнення з Офісу президента
Зеленський спростив правила перебування іноземних волонтерів в Україні
Зеленський спростив правила перебування іноземних волонтерів в Україні
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
Україна працює над можливістю виробляти антибалістичні ракети: Зеленський повідомив деталі
Україна працює над можливістю виробляти антибалістичні ракети: Зеленський повідомив деталі

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
