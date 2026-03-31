Зникнення академіка Колбуна в Бучі: зловмисники організували полювання за спадком вченого

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка намагалася заволодіти майном відомого українського вченого Миколи Колбуна після його зникнення під час окупації Бучі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора та пресслужбу Нацполіції.

Микола Колбун – академік Української та Європейської академій наук, фахівець у галузі біоінженерії, чиє ім’я входило до рейтингів найвпливовіших особистостей України. 77-річний науковець проживав у Бучі сам. У березні 2022 року, під час російської окупації міста, він раптово зник.

Як уточнили у Нацполіції, після викрадення російськими військовими під час окупації Бучі відомий український науковець – розробник інноваційного медичного напряму та технології – інформаційно-хвильової терапії вважається зниклим. Його місцеперебування досі невідоме, а судом він офіційно визнаний безвісти зниклим.

Слідство встановило, що обставинами зникнення вченого скористалися наближені до нього особи. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито групу, яка розробила схему привласнення активів академіка вартістю понад 18 млн грн.

За даними Нацполіції, йдеться про значно більшу суму, 40 млн грн. Зазначається, що ключову роль у схемі відігравав близький знайомий науковця, громадянин Росії, який перебуває в Австрії і разом зі спільниками спланував повне захоплення активів – від квартир у Києві до будинків і комерційної нерухомості.

За версією слідства, до злочинного плану була залучена приятелька науковця, яка допомагала йому по господарству. Вона діяла у змові зі своїм співмешканцем та знайомим – уродженцем Чеченської республіки РФ. Спільники організували підробку заповіту: через втручання у Спадковий реєстр вони замінили справжній документ на фіктивний – на користь жінки. Зловмисники склали заповіт від імені Колбуна.

Для легалізації документів зловмисники залучили нотаріуса та її помічницю, які внесли неправдиві відомості до державних реєстрів. Почеркознавча експертиза підтвердила: підпис і записи – фальшиві.

«Далі зловмисники намагалися «юридично поховати» науковця – оформити фіктивне свідоцтво про смерть і через суд визнати його померлим, щоб відкрити спадкову справу та остаточно отримати контроль над майном. Паралельно вони вже розпоряджалися чужою нерухомістю: здавали квартири в оренду, отримували десятки тисяч доларів авансів від потенційних покупців і фактично жили за рахунок людини, яка не могла себе захистити», – повідомляє Нацполіція.

У межах розслідування правоохоронці провели 16 обшуків у різних областях України, допитали понад 30 свідків та вилучили техніку й документи. Жінці та її співмешканцю вже повідомлено про підозру, їхньому спільнику (громадянину РФ) – заочно. Фігурантам інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, підроблення документів та замах на шахрайство в особливо великих розмірах. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Слідство триває, встановлюються інші причетні та можливі додаткові епізоди.

Паралельно слідство з’ясовує обставини зникнення самого Миколи Колбуна. Неподалік місця, де раніше знайшли телефон вченого, виявлено людські рештки. Прокуратура вже ініціювала проведення ДНК-експертизи для ідентифікації загиблого.

