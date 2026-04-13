Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 13 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

13 квітня на фронті відбулося 104 бойові зіткнення

Ворог завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 186 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6213 дронів-камікадзе та здійснив 2737 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

13 квітня на фронті відбулося 104 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 67 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине та Вовчанськ.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Наші захисники успішно відбили два ворожі штурми у бік населених пунктів Новоплатонівка та Новоосинове.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.країнські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни зупинили одну штурмову дію противника у бік Рай-Олександрівки.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку на Краматорському напрямку.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне, Злагода та Новогригорівка. Авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Омельник, Ясна Поляна та Зарічне.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося сім атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гірке та Гуляйполе. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Верхня Терса, Копані.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну атаку в районі Степногірська, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Ясна Поляна, Зарічне та Омельник.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив три марні атаки у бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Лінія фронту станом на 13 квітня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1510-й день повномасштабної війни в Україні.

