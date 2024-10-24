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Поцілунок з маленьким хлопчиком. Христина Соловій викликала нову хвилю обурення у мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Христина Соловій поцілувала хлопчика під час свого концерту
фото: скріншот з відео

Користувачі соцмереж обурені поцілунком Христини Соловій та маленького хлопчика

Українська співачка Христина втрапила у новий скандал. На своєму концерті артистка поцілувала маленького хлопчика в губи, чим обурила користувачів у мережі.

Христина Соловій поширила відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі Х. На ньому видно співачку, яка сидить на сцені, та маленького хлопчика. Він хотів поцілувати її у щоку, але артистка повернула голову так, що вийшов поцілунок в губи.

«Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте емці (ймовірно, мала на увазі журналістку Емму Антонюк, – «Главком») тільки», – підписала відео співачка.

Користувачі соцмереж обурені таким вчинком співачки та активно обговорюють це в коментарях.

Поцілунок з маленьким хлопчиком. Христина Соловій викликала нову хвилю обурення у мережі фото 1
Поцілунок з маленьким хлопчиком. Христина Соловій викликала нову хвилю обурення у мережі фото 2
Поцілунок з маленьким хлопчиком. Христина Соловій викликала нову хвилю обурення у мережі фото 3
Поцілунок з маленьким хлопчиком. Христина Соловій викликала нову хвилю обурення у мережі фото 4
скріншот коментарів

Нагадаємо, що 26 липня Христина Соловій виступила на фестивалі «Виделкаfest». Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва Чорноморська – Іллічівськ, а потім прокоментувала колишню назву фразою: «Повна х**ня».

Після виступу співачки у Чорноморську місцеві жителі написали заяву до поліції, звинувативши артистку у порушенні громадського порядку – публічному використанні обсценної лексики. У поліції підтвердили, що на Соловій склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. 

Згодом у Чорноморську Одеської області відбувся суд над співачкою Христиною Соловій щодо вживання нецензурної лексики на концерті. Їй інкримінували дрібне хуліганство. Суддя виправдав артистку.

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Теги: українці Україна співачка концерт дитина

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