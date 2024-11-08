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У США помер 95-річний мільярдер і мегадонор республіканців Бернард Маркус

Ірина Бура
glavcom.ua
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У США помер 95-річний мільярдер і мегадонор республіканців Бернард Маркус
Статки Маркуса становили близько 7,4 мільярда доларів
фото з відкритих джерел

Маркус пожертвував понад 1,8 мільйона доларів на підтримку Дональда Трампа

У США у віці 95 років помер мільярдер і мегадонор Республіканської партії Бернард Маркус. Підприємця не стало 4 листопада, тобто за день до виборів президента США. Про це повідомляє CNN.

Статки Маркуса згідно з індексом мільярдерів Bloomberg становили близько 7,4 мільярда доларів. Він заробив їх, заснувавши компанію The Home Depot разом із Артуром Бланком у 1978 році. Компанія зараз налічує 2300 магазинів і оцінюється на фондовому ринку майже у 400 мільярдів доларів.

Повідомляється, що Маркус народився у 1929 році в Нью-Йорку, штат Нью-Джерсі, в сім’ї російських єврейських іммігрантів і був наймолодшим з чотирьох братів і сестер. Він здобув ступінь з мерчандайзингу та маркетингу в Ратгерському університеті і пішов працювати у роздрібну торгівлю.

Мільярдер був генеральним директором Home Depot до 1997 року і обіймав посаду голови компанії до свого виходу на пенсію у 2002 році.

Згідно з повідомленням, в останні роки Маркус був відвертим прихильником колишнього президента Дональда Трампа та республіканців. Він пожертвував мільйони доларів на кампанії різних політиків-республіканців, в тому числі і на покійного Джона Маккейна, нинішнього губернатора Флориди Рона Десантіса та Трампа.

Відомо, що станом на вересень, Маркус пожертвував понад 1,8 мільйона доларів на підтримку Трампа.

Нагадаємо, У США помер Фетхуллах Ґюлен – турецький опозиціонер, ватажок громадського руху «Хізмет» (FETÖ). 83-річний лідер організації, який мешкав у Пенсільванії, помер у лікарні, куди був госпіталізований. За даними ЗМІ, останнім часом здоров'я Ґюлена погіршилося. Крім ниркової недостатності та діабету, у нього також була деменція. Племінник Фетхуллаха Ґюлена, Ебуселеме Ґюлен, також підтвердив інформацію про його смерть.

Ґюлена називають заклятим ворогом президента країни Реджепа Ердогана після того, як опозиціонера та його рух звинуватили у причетності до спроби державного перевороту 2016 року.

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Теги: партії США Дональд Трамп

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