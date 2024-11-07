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Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу
Пропускні операції на українсько-молдовському кордоні наразі не здійснюються
фото: ДПСУ

Пасажиропотік на кордоні з Молдовою зменшився

На українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили роботу пункти пропуску. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

«Якщо говорити про кордон з Молдовою, то пункти пропуску не функціонують, і тимчасово там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті», – заявив посадовець.

Демченко зауважив, що, порівняно з літнім періодом, пасажиропотік на кордоні зменшився. Так, протягом минулої доби кордон перетнули 80 тисяч осіб. У вихідні пасажиропотік може досягати близько 100-105 тисяч осіб за добу.

Між тим, українські прикордонники щодня затримують десятки осіб, які намагаються незаконно покинути країну. Більшість таких випадків фіксують поза пунктами пропуску в зеленій зоні. Проте з серпня кількість таких випадків зменшується, зокрема і через погоду, пояснив речник ДПСУ.

За його даними, зафіксовані понад 40 смертельних випадків, коли українці намагалися перетнути кордон у горах чи через річки.

Нагадаємо, прикордонники поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, який планував незаконно пробратися через кордон. 

Як повідомлялося, за порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» 223 перевізники, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби.

До слова, днями на одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто через проблеми із програмним забезпеченням.

Теги: Молдова Україна кордон

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