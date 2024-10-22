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Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Мирнограді на Донеччині, є жертви

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Мирнограді на Донеччині, є жертви
Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію
фото: Вадим Філашкін, Telegram

Росіяни скинули на Мирноград КАБ-250, поцілили у п'ятиповерхівку

У Донецькій області одна людина загинула, ще одна отримала поранення внаслідок ворожого удару по Мирнограду сьогодні вранці. Про це повідомив у вівторок голова ОВА Вадим Філашкін. 

За словами Філашкіна, росіяни скинули на місто КАБ-250, поцілили у п'ятиповерхівку. Пошкодження різного ступеня отримали сім будинків.

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Росіяни скинули на Мирноград КАБ-250, поцілили у п'ятиповерхівку
фото: Вадим Філашкін, Telegram

Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

Голова ОВА наголосив, що всі цивільні, не задіяні в роботі критичної інфраструктури, повинні виїхати до більш безпечних регіонів.

Нагадаємо, знімальна група «Донбас Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Журналісти проєкту опублікували відео з моментом атаки окупантів. Перший снаряд влучив поряд із воєнним кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався. Внаслідок удару Пагуліч отримав контузію, двоє бійців – легкі поранення. Уламки не зачепили оператора Павла Холодова.

Російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України. 

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Теги: обстріл Україна Донеччина

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