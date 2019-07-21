Тепер варто стишити емоції і об’єднатися на європейській та євроатлантичній платформі

Ми державники і ніколи не будемо діяти за принципом «чим гірше, тим краще»

Дякую кожному українцю, який підтримав команду Європейська Солідарність. Дякую моїй сильній команді. Нам з вами – боротися за Україну. Нам з вами зупиняти російський реванш. Нам з вами – забезпечувати незворотність курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО. Це – наші стратегічні завдання.

Поза формальним розподілом на владу та опозицію, ми готові до стратегічної та ситуативної співпраці з усіма, хто підтримуватиме курс на вступ до ЄС та НАТО.

Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію Голос, якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзит-полів. Ми державники і ніколи не будемо діяти за принципом «чим гірше, тим краще». Пропоную негайно стишити емоції виборчої кампанії і об’єднатися насамперед на європейській та євроатлантичній платформі.

Впевнений, Україна переможе!

Джерело: блог Петра Порошенка

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