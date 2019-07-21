  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Тепер варто стишити емоції і об’єднатися на європейській та євроатлантичній платформі

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Тепер варто стишити емоції і об’єднатися на європейській та євроатлантичній платформі

    Ми державники і ніколи не будемо діяти за принципом «чим гірше, тим краще»

    Дякую кожному українцю, який підтримав команду Європейська Солідарність. Дякую моїй сильній команді. Нам з вами – боротися за Україну. Нам з вами зупиняти російський реванш. Нам з вами – забезпечувати незворотність курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО. Це – наші стратегічні завдання.

    Поза формальним розподілом на владу та опозицію, ми готові до стратегічної та ситуативної співпраці з усіма, хто підтримуватиме курс на вступ до ЄС та НАТО.

    Своїм головним партнером ми вважаємо найбільш ідейно близьку до нас партію Голос, якщо офіційні результати ЦВК підтвердять дані екзит-полів. Ми державники і ніколи не будемо діяти за принципом «чим гірше, тим краще». Пропоную негайно стишити емоції виборчої кампанії і об’єднатися насамперед на європейській та євроатлантичній платформі.

    Впевнений, Україна переможе!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЦВК ЄС НАТО вибори реванш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Андрій Ілларіонов
    Андрій Ілларіонов

    Економіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ