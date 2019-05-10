Порошенко закликав Меркель посилити санкції проти РФ за роздачу паспортів мешканцям Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ангела Меркель відзначила особисту роль Порошенка у впровадженні реформ в Україні протягом останніх 5 років

Петро Порошенко поговорив з Ангелою Меркель, можливо, вже в останнє на посаді президента

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель закликав її підтримати посилення санкцій проти Москви у відповідь на т.зв. «паспортні укази».

Мова йде про рішення Володимира Путіна щодо видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу.

Як повідомляє прес-служба президента України, під час розмови сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі у світлі останніх провокаційних кроків Росії.

У контексті розгляду в Гамбурзі Міжнародним морським трибуналом питання звільнення 24 українських моряків, захоплених російською стороною в Керченській протоці в листопаді 2018 року, особливу увагу було приділено подальшому посиленню тиску на Москву для прискорення звільнення всіх українських заручників, яких незаконно тримає Росія.

Канцлер Німеччини висловила сподівання, що нове керівництво України дотримуватиметься принципу наступництва зовнішньої політики, передусім щодо ЄС, та розвитку українсько-німецького стратегічного партнерства.

Нагадаємо, на останньому засіданні уряду було прийнято рішення підготувати перелік посадових осіб РФ, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції.

Кабмін звернувся через МЗС України до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.

Паспорти, які видає Росія громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу, будуть визнаватись незаконними та недійсними. Так, був затверджений перелік пунктів із видачі російських паспортів жителям ОРДЛО. Нині до таких належать два російські населені пункти: село Покровське та Новошахтинськ Ростовської області РФ.

А громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти РФ, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.