Свобода слова в Росії: рука давно відсохнула, але все ще болить

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія, яка загрузла в пропаганді, постійно намагається перенести свої гріхи на небагатьох нормальних журналістів

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Одна из ведущих российских газет лишилась политического блока. После увольнения двух сотрудников издательского дома «Коммерсант» их коллеги также написали заявления об уходе. Журналисты считают, что налицо давление со стороны собственника и менеджмента издания, которые пытались получить доступ к источникам информации, на основании которых была написана статья о возможном переходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на другую работу, например, в Пенсионный фонд РФ и замене ее на нынешнего главу СВР Сергея Нарышкина. Руководство газеты это отрицает. Это очередное наступление на свободу слова в России или что-то новенькое?

«Коммерсант» - не ориентир?

Это далеко не первый случай давления на журналистов в России. В последнем ежегодном рейтинге свободы слова в мире организации «Репортеры без границ» она опустилась на 149-е место. Да что там говорить, российским журналистом просто быть небезопасно, разумеется, если ты стремишься придерживаться стандартов профессии, а не работаешь в пропагандистских кремлевских медиа.

В самом издательском доме «Коммерсант» за последние годы журналистов увольняли или вынуждали уйти не раз за последние годы. Это оценочное суждение, но лично для меня это издание перестало и уже давно быть образцом непредвзятости.

Тоже можно сказать и о большинстве других российских печатных медиа. Журналистское сообщество помнит, как массово увольнялись сотрудники агентства РБК. Газету «Ведомости», его ведущего конкурента, особенно в области деловой журналистки, вынудили сменить собственников, приняв закон запрещающий иностранцам владеть более чем 20% акций российских медиа. Про российское телевидение в контексте соблюдения журналистских стандартов лучше и не вспоминать.

Так что собственно в истории с «Коммерсантом» в сухом остатке только уважение и слова поддержки для тех журналистов, которые уволились вслед за своими коллегами и сохранили свою профессиональную репутацию. Что касается свободы слова, то она в этой истории почти не пострадала, потому что ее и раньше практически не было.

Запрет на Матвиенко?

При Владимире Путине цензура в России шла двумя путями. Первый - прямой и откровенный - начался, как принято считать, с разгрома телеканала НТВ. Им власти далеко не пошли, потому что нашли другой, более удачный.

Второй путь - более осторожный, строился, изначально, на желании главы государства «оградить своих близких» от повышенного внимания прессы. Так нельзя было ни плохо, ни хорошо писать о его семье и в итоге, никто не рискнет утвердительно сказать публично, является ли дочерью Владимира Путина небезызвестная Екатерина Тихонова.

Потом стало можно критиковать кого угодно, кроме главы государства. Теперь, вот, как выясняется, небезопасно писать и о спикере Совета Федерации и главе Службы внешней разведки.

Этот список скоро наверняка расширится. Тем более, что власти расширяют и перечень запретных тем. В то же издательском доме «Коммерсант» последнее массовое увольнение случилось в 2011 году после выборов в Госдуму, когда журнал «Власть» опубликовал фото избирательного бюллетеня, содержавшего нецензурную брань в адрес Владимира Путина.

Сейчас бы эта «шутка», которая тогда «всего лишь» стоила работы нескольким журналистам, потянула бы на уголовное дело в соответствии с недавно вступившим в силу законом об оскорблении представителей власти.

Нельзя писать о суицидах. Любая статья про проблемы наркозависимых, в теории, тянет на «статью» за пропаганду наркотиков, а о ЛГБТ-сообществе - на пропаганду гомосексуализма. По делу о клевете на того же владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова следователи блокируют работу московского офиса информагентства «Росбалт», а в Госдуме обсуждается и запрет «на публикацию сведений, способствующих санкциям против России».

Периметр несвободы

Государство, погрязшее в пропаганде, постоянно пытается перенести свои грехи на немногих оставшихся нормальных журналистов. Таким путем от запретных людей мы стремительно перешли к запретным темам.

Журналистов обкладывают как волков на охоте, загоняя их в советский стандарт, где есть всего три повода для статьи: великие достижения, отдельные недостатки и проблемы зарубежных стран. Как только ты выходишь за этот «лагерный» периметр, будь готов к неприятностям.

Конечная цель этого — тотальная самоцензура, страх писать о проблемных вопросах, которые могут не понравиться менеджерам издания, его владельцам, их соседям по даче или любому мало-мальски влиятельному государственному служащему, имеющему в своем распоряжении целый законодательный арсенал для подавления свободы слова.

Джерело: Deutsche Welle

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