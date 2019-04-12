«Відлига» в Росії Путіну не допоможе - довіру вже не купиш

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирило Серебренніков

Російська влада просто пригальмовує, щоб не вилетіти на черговому повороті з дороги

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Три ключевых фигуранта так называемого дела «Седьмой студии», включая самого известного - режиссера Кирилла Серебренникова, - 8 апреля отпущены судом под подписку о невыезде. В этот же день Владимир Путин призвал «следовать принципу свободы интернета». Наконец, сенатор Елена Мизулина заявила, что не требовала запретить занятия йогой в СИЗО. Что происходит, уж не политическая ли оттепель?

Кремль решил сбавить обороты

Россияне недовольны последней активностью властей. Например, им не нравятся законы о наказании за оскорбление госсимволов и распространение недостоверных новостей в интернете. По данным «Левада-Центра», 64 процента опрошенных считают, что так российский правящий класс просто защищается от законной критики. Рейтинги властей остаются невысокими, а по стране то в Якутии, то в Ингушетии, то в тишайшей в прошлом Архангельской области вспыхивают протесты, все чаще практически сразу принимающие политическую окраску.

На этом фоне можно предположить, что Кремль решил слегка сбавить обороты и не раздражать хотя бы по тем вопросам, которые большой политической роли не играют, но для истеблишмента важны символически. Именно таково дело «Седьмой студии», по нему проходят представители «культурной общественности», на стороне которых не только какая-то там оппозиция, но множество вполне аполитичных граждан и даже так называемые «системные либералы» во власти вроде Алексея Кудрина.

Важно отметить, что Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» не отпускают совсем. Разница между подпиской о невыезде и домашним арестом не так велика с процессуальной точки зрения, хотя для режиссера, который получает возможность лично присутствовать на постановках, это, конечно, принципиально. Зато теперь наверняка сойдет на нет международный скандал вокруг Серебренникова. А сам он остается на «коротком поводке», за который его всегда можно будет дернуть.

Владимир Путин и флирт с интернетом

Ограничения в интернете, включая борьбу с популярными социальными медиа вроде Twitter или Facebook, неизбежно раздражают молодежь, для которой, в отличие от президента Путина и его сверстников, интернет - это даже не инструмент, а просто пространство жизни, вписанное в нее куда более гармонично, чем, например, российские государственные институты.

Президенту наверняка об этом докладывают, и в условиях падения рейтингов он стремится понравиться даже этой «школоте», как презрительно стали называть молодежь, после того как она в последние годы массово начала выходить на оппозиционные протестные акции. Однако легкий флирт с интернетом вряд ли поможет Владимиру Путину. Не далее как 18 марта он подписал пресловутый закон о наказании за «явное неуважение к государству» в интернете. Вот и тут, наравне с рассуждениями о том, как важны в интернете свободы, российский президент в своем послании к участникам Российского форума по управлению интернетом заявил также и о необходимости препятствовать «распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства». Его реальные цели вполне ясны.

В самих соцсетях над заявлением Путина, несмотря ни на какие законы «об оскорблении величества», откровенно издеваются и предполагают, что его слова надо понимать с точностью до наоборот. Мол, теперь-то все эти фейсбуки и твиттеры заблокируют еще до конца текущего года.

«Оттепель» не поможет - доверие уже не купишь

Парадокс ситуации в том, что даже если бы власть всерьез решилась на какие-то послабления, которые принято называть «политической оттепелью», настроение в российском обществе такое, что правящему классу уже просто никто бы не поверил. Оттепели нужна массовая поддержка, а ее она не получила бы и «задохнулась» под давлением той части правящего класса, который считает, что удержать власть можно только силой, поскольку другого языка Россия якобы просто не понимает. Разовыми акциями и заявлениями не купишь доверия, особенно если оно однажды было утрачено.

Российские власти просто притормаживают на ходу, чтобы не вылететь на очередном повороте с дороги, то есть из власти. Недовольство не снижается, и надо временно примириться с частью недовольных в обществе, с кем это возможно. Временно, до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. А затем за короткий поводок можно будет снова рвануть со всей силы.

Джерело: Deutsche Welle

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