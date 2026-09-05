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Путін заявив про «відсутність ударів»: рятувальники показали руйнівні наслідки атаки РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін заявив про «відсутність ударів»: рятувальники показали руйнівні наслідки атаки РФ
Загинули двоє людей, ще одна людина постраждала
фото: ДСНС

У Бучанському районі російські безпілотники спричинили пожежі в житлових будинках, є загиблі та постраждала

У селі Лісне Бучанського району Київської області внаслідок російської атаки безпілотниками виникли пожежі у двох приватних будинках. Рятувальники ліквідували займання та показали наслідки удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків і три автомобілі. Загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, що російські війська нібито не завдавали ударів по Києву після опівночі. Водночас цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні, наслідки якої зафіксували, зокрема, на Київщині.

Наслідки атаки окупантів
Наслідки атаки окупантів
фото: ДСНС

Путін також заявив, що Росія не домовлялася з Україною про припинення вогню більш ніж на три дні. За його словами, йдеться лише про тимчасову паузу щодо ударів по Києву.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив, що російські війська нібито не завдавали ударів по Києву після 00:00 5 вересня. Однак ця заява не відповідає повідомленням про російські атаки, які тривали вночі та вранці.

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Теги: окупанти війна обстріл Київщина

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